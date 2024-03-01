Штормитиме 5 днів: Україну накрила 4-бальна магнітна буря

Україну накрила сильна магнітна буря. Вона триватиме щонайменше 5 днів. Про це повідомляє meteoagent.
28 лютого Україну накрив майже 4-бальний геомагнітний шторм. На такому ж рівні магнітна буря протрималася і наступного дня.
Уже 1 березня потужність бурі різко зросла до майже 5-ти балів. Очікується, що на такому рівні вона протримається ще два дні - до 3 березня включно. Після цього геомагнітний шторм опуститься до мінімуму.
За даними meteoprog, за останні 24 години відбулося 7 спалахів класу С. Повідомляється, що 2 березня можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 50%. Імовірність спалахів класу Х становить 10%.
Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 37 сонячних плям.
Що таке магнітна буря?
Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.
Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.
Що відбувається з людиною під час магнітної бурі
Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:
- головний біль,
- запаморочення,
- нудота,
- біль у серці,
- слабкість і сонливість,
- біль у спині та суглобах,
- підвищений тиск,
- загострення хронічних захворювань.
Що робити під час магнітної бурі
Для того, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі й за кілька днів до неї.
Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої й борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.
Відмовтеся від кави, алкоголю і сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі й більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.
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