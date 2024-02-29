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Морози -8 і мокрий сніг: синоптик розповів, якою буде погода у березні

Альона Вороніна
29 лютого 2024, 13:38
Температура повітря у перший місяць весни буде ще іноді приносити неприємні сюрпризи і вигляді морозів.

Погода, снег, весна
Якою буде погода у березні 2024/ unsplash.com

Погода в Україні у березні 2024 року загалом буде теплою, проте іноді в нічні години температура повітря опускатиметься до мінусів і досягатиме навіть -8 градусів.

Якщо у перші десять днів березня ймовірність опадів у нашій країні буде невеликою, то у другій декаді ймовірність опадів збільшиться, й вони будуть в основному у вигляді дощу, місцями з мокрим снігом. Таким прогнозом погоди на березень поділився кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич, пише meteoprog.

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Він зазначив, що тенденція теплої погоди, яка почалася ще у лютому, ймовірно збережеться і в березні. За словами синоптика, чисельні методи довгострокового прогнозування вказують на те, що у більшій частині Європи переважатимуть погодні умови антициклонального характеру.

Ближче до кінця першої декади березня в Україну прийде область високого тиску з півночі, і тому в цей період часу температура повітря трохи знизиться – десь на 3-7 градусів, але вона все одно ще перевищуватиме кліматичну норму для цього періоду часу. У нічні години очікується зниження температури до -2...-8 градусів, вдень за рахунок високого сонця і малої хмарності прогрів буде доволі жвавим, каже синоптик.

Дощ з мокрим снігом у другій декаді березня

У другій декаді березня відбудеться певна перебудова атмосферних процесів, каже Кібальчич. Над територією нашої країни активізуються циклонічна діяльність та атмосферні фронти, тому збільшиться ймовірність опадів. Опади в основному проходитимуть у вигляді дощу, місцями з мокрим снігом.

Температура повітря залишиться високою, помітно потеплішають ночі за рахунок щільнішої хмарності.

Після 18-20 березня буде ще більше дощів

Ще більше опадів у вигляді дощу випадатиме після 18-20 березня. Особливо багато опадів буде у західних, північних і центральних областях нашої країни.

Температурне тло, як і раніше, буде вишим за норму, але будуть незначні міждобові коливання. В окремі дні можливі нічні приморозки місцями до -1…-7 градусів (окрім південної частини).

"Таким чином, середньомісячна температура березня по всій Україні очікується вищою за норму на 2-3,5 градуси і коливатиметься в межах +1…+6 градусів, в Одеській та місцями західних областях +7…+8 градусів; у Карпатах близько 0 градусів. Імовірність опадів помітно збільшиться у другій половині місяця, коли нашу країну частіше відвідуватимуть циклони та атмосферні фронти і сумарно за місяць сума опадів опиниться в межах норми, у західних областях місцями вище за норму на 15-30%", – розповів синоптик.

Погода в Киеве на март 2024 года
Погода у Києві на березень 2024 року/ meteoprog

Хто такий Ігор Кібальчич

Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

Погода в Україні

Раніше синоптик Ігор Кібальчич розповів, коли в Україні різко потепліє і буде +17 градусів. Синоптик описав погоду на тиждень, з 26 лютого по 3 березня.

Також раніше синоптик Наталія Діденко описала, якою погодою почнеться весна. Зима уже втрачає свою силу, у найближчі дні будуть теплі температури повітря й не буде опадів. Але ночі ще будуть холодні – у деяких областях навіть з морозами.

Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз по регіонах, якою буде погода в Україні у березні. Синоптики сходяться на думці, що справжнього тепла в березні, ймовірно, не буде. Навіть у Криму березень може виявитися холоднішим, ніж лютий.

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