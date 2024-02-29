Туман і 6 градусів морозу: якою буде погода у перший день весни

Синоптики 1 березня прогнозують мінливу хмарність. В цей день опадів не буде.

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Прогноз погоди в Україні на 1 березня / фото: pexels

Погода в Україні 1 березня буде сухою та достатньо теплою. У цей день в багатьох областях України очікується туман. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 1 березня / фото: ventusky

Погода 1 березня

В Україні 1 березня буде мінлива хмарність. В цей день синоптики опадів не прогнозують. На Правобережжі України очікується туман. Вітер в цей день буде південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу (у східних областях 1-6° морозу), вдень 6-11° тепла; у західних областях та в Криму вночі 0-5° тепла, вдень 12-17° (в Карпатах 4-9° тепла)", - йдеться у повідомленні.

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В Україні вдарить +15

За даними meteoprog, 1 березня в Україні буде сухо. Найнижча температура повітря буде на території Луганської області. Там температура повітря опуститься до -1...+7 градусів. Найтепліше буде в Закарпатській області. Там температура повітря підвищиться до +10...+17 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 1 березня / фото: meteoprog

Погода 1 березня у Києві

У Києві 1 березня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. У цей день очікується туман, вітер буде південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 6-11° тепла; у Києві вночі 0-2° тепла, вдень близько 10°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 1 березня / фото: meteoprog

Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні

Раніше синоптик Ігор Кібальчич розповів, коли в Україні різко потепліє і буде +17 градусів. Синоптик описав погоду на тиждень, з 26 лютого по 3 березня.

Також раніше синоптик Наталія Діденко описала, якою погодою почнеться весна. Зима уже втрачає свою силу, у найближчі дні будуть теплі температури повітря й не буде опадів. Але ночі ще будуть холодні – у деяких областях навіть з морозами.

Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз по регіонах, якою буде погода в Україні у березні. Синоптики сходяться на думці, що справжнього тепла в березні, ймовірно, не буде. Навіть у Криму березень може виявитися холоднішим, ніж лютий.

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