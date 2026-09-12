На Україну насувається погодний 'армагеддон': які регіони заллє дощами

В більшості областей не лише зміняться денні температури, але й посиляться опади.

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Прогноз погоди в Україні 12-14 вересня / фото: УНІАН

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Коли Україну накриють опади

Як зміниться температура у найближчі дні

Погода в Україні у найближчі дні буде нерівномірною через циклон, який переміщуватиметься з території Угорщини та Румунії спочатку у північно-східному напрямку, а далі у східному. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Тому сьогодні, 12 вересня, у західних, центральних та північних областях очікуються опади у вигляді дощів, подекуди з грозами. У всіх інших областях до кінця доби очікується погода без опадів.

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Погода в Україні 12 вересня / фото: скріншот з meteoprog

Погода в Україні 13-14 вересня

Завтра, 13 вересня, та у понеділок, 14 вересня, у південних, центральних та Харківській областях очікуються короткочасні дощі, подекуди грози. На решті території буде без опадів.

Погода в Україні 13 вересня / фото: скріншот з meteoprog

Температура вночі опуститься до до +8+16 градусів, вдень синоптики прогнозують +15+23 градуси, на півдні та південному сході країни буде +25+30 градусів.

Погода в Україні 14 вересня / фото: скріншот з meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що погода в Україні до 13 вересня, буде переважно теплою, подекуди спекотною, але не без опадів. Очікуються короткочасні дощі і слабкий туман.

Раніше повідомлялося, що під впливом малорухомого атмосферного фронту до кінця тижня в Україні очікуються дощі різної інтенсивності, а також коливання температури повітря.

Напередодні стало відомо, що середня місячна температура повітря в вересні в Україні прогнозується у межах +11+18 градусів, що близько до норми. Водночас місячна кількість опадів очікується у межах 37–76 мм, а у Карпатах 74–106 мм.

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Про джерело: Укргідрометцентр Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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