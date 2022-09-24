Розверзнуться хляби небесні: Україну заллють потужні дощі / ua.depositphotos.com

У суботу, 24 вересня, погода в Україні буде гранично дощовою. Про це повідомляє портал УНІАН.

У південно ‒ східній частині країни опади будуть сильними, на решті території-невеликі. У Миколаївській, Одеській, Волинській, Львівській та Закрапатській областях переважатиме суха погода. Температура буде в межах + 11...+ 18 градусів. Прохолодніше всього буде на півночі України, а найтепліше ‒ у віддалених районах сходу.

На заході України сьогодні буде від +11 градусів у Волинській та Рівненській областях, до +16 градусів ‒ на Закарпатті. Місцями покапають дощі.

На півночі України сьогодні повітря прогріється лише до +12 ...+13 градусів. Очікується невелика хмарність і невеликі дощі.

Жителів центральних областей чекає температура від +12 до +15 градусів. Повсюдно пройдуть дощі, в Дніпропетровській області ‒ місцями сильні.

Жителів Сходу України 24 вересня чекає найтепліша погода. Тут стовпчики термометрів покажуть +14 ...+18 градусів, проте також повсюдно очікуються дощі.

На півдні України очікується +15 ...+17 градусів, а в Криму температура впаде до +13 градусів. В Одеській і Миколаївській областях очікується переважно суха погода, а на решті території ‒ дощі.

Якою буде зима

Зима в Україні в 2023 році повинна бути теплою і без опадів.

Як каже кліматолог Віра Балабух, попередні кілька років зимова середньодобова температура коливалася від -5 до +5 градусів Цельсія, і ця тенденція повинна зберегтися.

У той же час синоптики сайту Wisemeteo вважають, що наступна зима буде мало чим відрізнятися від попередньої. Середня температура прогнозується на рівні 0 градусів, а опади очікуються нечасто.

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