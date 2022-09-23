Заморозки атакують Україну: синоптики попередили про найхолодніший день

Погода в Україні / pixabay

Погода в Україні на вихідних буде дуже похмурою. Як прогнозують синоптики, у багатьох областях варто очікувати дощ та нічні заморозки. Вдень деякі регіони зможуть порадіти теплом.

У ніч з 23 на 24 вересня в Сумській, Київській, Чернігівській, Житомирській, Рівненській, Волинській, Чернівецькій, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській, Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській, Полтавській, Черкаській, Дніпропетровській та Кіровоградській областях очікуються заморозки. Тому всім городникам та садівникам слід завчасно дістати покривний матеріал.

Вдень 24 вересня температура повітря в більшості областей відповідатиме кліматичній нормі. У південних регіонах та Запорізькій області очікується +17...+19, у Луганській та Донецькій областях - +15...+17, Чернівецькій, Черкаській та Закарпатській - +11...+ 13.

У Криму, як для вересня, буде прохолодно — +16...+17. На решті території країни стовпчики термометрів покажуть +13...+16. При цьому скрізь, крім західних регіонів, буде дощ.

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Погода на 25 вересня

У неділю більшу частину України очікує погода без опадів, тільки в Сумській, Харківській та Полтавській областях пройдуть невеликі дощі. У південних областях, Запоріжжі та Криму термометри покажуть +17...+18 (вночі +6...+9), в Донецькій і Луганській областях — +15...+17 (вночі — +4...+7), на Чернігівщині, Сумщині та Черкащині — +11...+13 (вночі — +3...+5), в інших регіонах — +14...+16 (вночі — +3...+6).

Дощі будуть лити

Останній вересневий тиждень почнеться дощами в західних областях і ясною погодою в інших регіонах. Теплою погода на початку тижня буде в Одеській, Херсонській та Миколаївській (до +22). Також прогноз порадує жителів Дніпропетровської, Запорізької, Луганської та Донецької областей, де очікується +18...+21. На решті території України повітря прогріється до +15...+17.

Якою буде зима

Зима в Україні в 2023 році повинна бути теплою і без опадів.

Як каже кліматолог Віра Балабух, попередні кілька років зимова середньодобова температура коливалася від -5 до +5 градусів Цельсія, і ця тенденція повинна зберегтися.

У той же час синоптики сайту Wisemeteo вважають, що наступна зима буде мало чим відрізнятися від попередньої. Середня температура прогнозується на рівні 0 градусів, а опади очікуються нечасто.

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