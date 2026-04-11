Україну заливатиме дощами: синоптик зробила невтішний прогноз на Великдень

Синоптикиня додала, що потепління прийде в Україну вже з понеділка.

Прогноз погоди в Україні на Великдень

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода в Україні на Великдень

В яких областях буде найтепліше

Погода в Україні на Великдень, 12 квітня, буде дощовою. Але, порівняно із суботою, температура трохи підвищиться. Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

За її словами, уникнуть опадів Миколаївщина, Херсонщина, Запоріжжя, частина Дніпропетровщини та Донеччини.

"Проте все ж завтра у більшості областей треба розраховувати на парасолі", - додала вона.

Синоптикиня зауважила, що у суботу вдень температура сягатиме +4…+9 градусів, але у неділю потеплішає до +8…+12 градусів, а на сході до +14 градусів.

Погода в Києві

У Києві на Великдень також очікується дощ. Найближчої ночі прогнозується +1…+3 градуси, при проясненнях можливі заморозки 0-2 градуси. Завтра вдень у столиці температура буде в межах +8…+9 градусів.

"Як бачите, Великдень не обіцяє надто комфортної погоди. Потепління в Україні - вже з понеділка", - підсумувала Діденко.

Погода в Україні на вихідних Синоптик Ігор Кібальчич говорив, що погода в Україні на вихідних, 11 та 12 квітня, буде прохолодною, місцями з невеликими дощами, хмарним небом та слабким вітром. За його словами, вночі у західних та північних областях можуть фіксуватися слабкі заморозки на поверхні ґрунту та у повітрі. Він додав, що найбільш тепла погода встановиться у південній половині України.

Як повідомляв Главред, у Великодні вихідні Житомирщина опиниться під впливом холодного фронту, який принесе різкі перепади температури, дощі, мокрий сніг і нічні заморозки.

Погода в Рівненській області впродовж 11-13 квітня залишатиметься під впливом північних повітряних мас, що принесуть мінливу хмарність та короткочасні дощі.

Водночас погода в Тернопільській області на вихідних очікується прохолодна, місцями з невеликими опадами. Арктичне повітря та нічні прояснення неба зумовлять зниження температури повітря.

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

