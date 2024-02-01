Вітер зі швидкістю 30 м/с: Україну накриває негода після раптового потепління

Погода в Україні 2 лютого буде місцями сніжною та моментами дощовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Синоптики попереджають про те, що на території західних областей будуть сильні пориви вітру - 15-18 м/с. За даними ventusky, вдень у центральних областях України швидкість поривів вітру може досягати 29 м/с.
Погода 2 лютого
В Україні 2 лютого буде хмарно з проясненнями. У цей день синоптики прогнозують мокрий сніг та дощ. Вітер в цей день буде північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с, можуть бути сильні пориви вітру.
"Температура протягом доби від 2° морозу до 3° тепла, на високогір'ї Карпат 1-6° морозу (вдень на півдні країни 1-6° тепла)", - йдеться у повідомленні.
В Україні вдарить +6
За даними meteoprog, 2 лютого буде похолодання. Найнижча температура повітря буде на території Сумській області. Там температура повітря опуститься до -1...+2 градусів. Найтепліше буде у Херсонській та Миколаївській областях. Там температура повітря підвищиться до 0...+6 градусів.
Погода 2 лютого у Києві
У Києві 2 лютого буде хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликий мокрий сніг, вдень опадів не буде. У цей день вітер буде північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.
"Температура вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла; у Києві вночі та вдень 0-2° тепла", - повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні
Як повідомляв Главред, народний синоптик Володимир Деркач спрогнозував, якою буде погода в Україні в лютому 2024 року і коли прийде весняне потепління.
Кліматолог Віра Балабух розповіла про небезпеку у 2024 році. Також вона повідомила про найсильніший мороз і незвичайні аномалії, які чекають на Україну в січні та лютому 2024 року. За її словами, погода в Україні в ці місяці буде незвичайною. Середня за місяць температура повітря впродовж року буде вищою за норму.
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