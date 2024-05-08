Пожежна небезпека та заморозки: де буде лютувати вогонь, а де вдарить холоднеча

Синоптики попереджають про те, що найближчими днями у багатьох областях України буде високий рівень пожежної небезпеки та заморозки.

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Синоптики прогнозують заморозки та пожежну небезпеку в Україні / фото: pixabay

Погода в Україні найближчими днями буде різною. У багатьох областях України синоптики попереджають про серйозну небезпеку. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

З 8 по 11 травня в Україні буде триматися надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Такий рівень протримається майже на території всієї країни, крім Волинської, Рівненської, Закарпатської, Житомирської, Чернігівської, Сумської, Кіровоградської, Харківської, Одеської та Миколаївської областей.

"Погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності джерел займання (відкритого вогню)", - йдеться у повідомленні. відео дня

В Україні попереджають про пожежну небезпеку / фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди - будуть заморозки

Також в Укргідрометцентрі попереджають про те, що 9 та 10 травня в Україні очікуються заморозки - до 5 градусів морозу. Синоптики оголосили І та ІІ рівень небезпечності.

"Вночі 9 та 10 травня в Україні, крім півдня та Закарпаття, на поверхні ґрунту заморозки 0-5° (I рівень небезпечності, жовтий ); вночі 9 травня в Чернігівській та Сумській областях, вночі 10 травня в Сумській, Харківській та Луганській областях сильні заморозки 0-3° (II рівень небезпечності, помаранчевий)", - йдеться у повідомленні.

В Україні очікуються заморозки 9-10 травня / фото: Укргідрометцентр

Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні – останні новини

Нагадаємо, синоптик дав прогноз погоди на травень 2024 і розповів, де в Україні буде тепло, а які регіони заллє дощами. Загалом травень в Україні буде дощовим та не спекотним, прогнозують синоптики.

Погода в Україні впродовж тижня з 6 по 12 травня буде нестійкою з грозовими дощами, похолоданням та заморозками. Також відчуватимуться коливання атмосферного тиску. Про це розповів кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кибальчич.

У середині тижня в Україну прийде арктична повітряна маса, внаслідок чого в усіх областях істотно знизиться температура повітря. Особливо сильно похолодає в північних, центральних і східних областях - уночі та вранці там спостерігатимуться заморозки не лише на ґрунті, а й подекуди також у повітрі до 0...-4 градусів.

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