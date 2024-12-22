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Литимуть дощі та сипатиме сніг: Україну атакує негода

Ангеліна Підвисоцька
22 грудня 2024, 19:15
556
Синоптики попереджають про те, що в деяких регіонах погода буде морозною.
погода
Прогноз погоди в Україні на 23 грудня / фото: Главред

Ви дізнаєтеся:

  • Коли в Україну прийде похолодання
  • Де температура повітря впаде до -3 градусів
  • Де синоптики прогнозують дощ та сніг

Погода в Україні 23 грудня буде холоднішою, дощовою та сніжною. Про це повідомляє Укргідрометцентр. Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що 23 грудня температура повітря опуститься до -5 градусів.

Наталия Диденко инфографика
Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Хто така Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

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погода 23 декабря
Прогноз погоди в Україні на 23 грудня / фото: ventusky

Погода 23 грудня

В Україні 23 грудня буде хмарно з проясненнями. У цей день дощ очікують у східних, Дніпропетровській, Полтавській, Сумській та південних областей; на заході буде сніг. Туман прогнозують на території південних, східних та центральних областей. Вітер буде південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла; у південній та східній частинах вночі близько 0°, вдень 2-7° тепла, на півдні Одещини та в Криму до 10°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить -3

За даними meteoprog, 23 грудня в Україні буде холодніше. Найтепліше буде у Херсонській області. Там температура повітря підвищиться до +4...+8 градусів. Найнижча температура буде у Чернігівській області. Там температура повітря опуститься до -3...+1 градуса.

погода 23 декабря
Прогноз погоди в Україні на 23 грудня / фото: meteoprog

Погода 23 грудня у Києві

У Києві 23 грудня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. Вітер в цей день буде південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура по області вночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла; у Києві вночі 2-4° морозу, вдень 0-2° тепла", - повідомляє Укргідрометцентр.

погода 23 декабря
Прогноз погоди в Україні на 23 грудня / фото: meteoprog

Погода в Україні – останні новини

Раніше метеоролог Ігор Кібальчич розповів, якою буде погода в Україні у вихідні, 21 і 22 грудня. Він зазначив, що в Україні вдарить аномальне тепло і розповів, де підскочить температура і будуть дощі, подекуди з мокрим снігом.

Раніше Главред повідомляв, що, згідно з прогнозом синоптикині Наталії Діденко, в Україні вдарить весняна температура – стало відомо, коли в Україні різко зміняться погодні умови. У деяких областях температура повітря підійматиметься навіть до +12 градусів.

Також повідомлялося, що будуть лити дощі і влупить +12 – Україну атакує сильне потепління. Синоптики попереджають про дуже сильні пориви вітру.

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Що таке Укргідрометцентр?

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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