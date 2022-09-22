Потеплішає до +25: синоптик назвав дати, коли погода в Україні покращиться

Коли в Україну прийде потепліннят - прогноз синоптика / Фото УНІАН

Погода в Україні до кінця вересня 2022 буде прохолодною та дощовою. Потепління очікується лише в останніх числах місяця. Такий прогноз погоди озвучив народний синоптик Стас Щедрін.

За його словами, до кінця третьої декади вересня в більшості областей України істотних змін погоди не очікується.

"У західних, північних і центральних областях до 28-29 вересня переважатиме відносно прохолодна і дощова погода. Тільки на Сході та Півдні країни опадів буде небагато", - розповів Щедрін ТСН.

22-28 вересня в західних, північних і центральних регіонах України в на істотне тепло розраховувати не варто. Температура повітря коливатиметься вночі в межах 5-12° тепла, в Карпатах - від -5 до +2°, вдень повітря прогріється до 13-19°.

У південних і східних областях традиційно буде на кілька градусів тепліше – вночі 9-15°, вдень 18-25°.

В останні дні першого місяця осені - 29-30 вересня - в Україну прийде потепління.

"Але є і хороші новини. Наприкінці вересня в Україну прийде потепління, а опадів стане набагато менше", - пообіцяв синоптик.

Як повідомляв Главред, раніше народний синоптик Стас Щедрін говорив, що бабине літо 2022 прийде в Україну на початку жовтня — в період з 1 по 10 число.

Народний синоптик Леонід Горбань попереджав у своїй книзі, що погода погода в Україні восени буде дуже контрастною. У вересні та жовтні будуть спекотні дні і різкі перепади температури.

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