Потеплішає до +25: синоптик назвав дати, коли погода в Україні покращиться

До кінця третьої декади вересня в більшості областей України істотних змін погоди не очікується - буде холодно і дощитиме, свідчить прогноз погоди.
Погода в Україні до кінця вересня 2022 буде прохолодною та дощовою. Потепління очікується лише в останніх числах місяця. Такий прогноз погоди озвучив народний синоптик Стас Щедрін.
За його словами, до кінця третьої декади вересня в більшості областей України істотних змін погоди не очікується.
"У західних, північних і центральних областях до 28-29 вересня переважатиме відносно прохолодна і дощова погода. Тільки на Сході та Півдні країни опадів буде небагато", - розповів Щедрін ТСН.
22-28 вересня в західних, північних і центральних регіонах України в на істотне тепло розраховувати не варто. Температура повітря коливатиметься вночі в межах 5-12° тепла, в Карпатах - від -5 до +2°, вдень повітря прогріється до 13-19°.
У південних і східних областях традиційно буде на кілька градусів тепліше – вночі 9-15°, вдень 18-25°.
В останні дні першого місяця осені - 29-30 вересня - в Україну прийде потепління.
"Але є і хороші новини. Наприкінці вересня в Україну прийде потепління, а опадів стане набагато менше", - пообіцяв синоптик.
Як повідомляв Главред, раніше народний синоптик Стас Щедрін говорив, що бабине літо 2022 прийде в Україну на початку жовтня — в період з 1 по 10 число.
Народний синоптик Леонід Горбань попереджав у своїй книзі, що погода погода в Україні восени буде дуже контрастною. У вересні та жовтні будуть спекотні дні і різкі перепади температури.
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