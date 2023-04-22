Потеплішає до +22 і припиняться дощі: в Україну йде справжня весна, синоптик назвав дату

22 квітня, в Україну почнуть надходити теплі повітряні маси, тому очікується потепління по всій країні.

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Погода навесні в Україні / УНІАН

Починаючи з 22 квітня погода в Україні буде поліпшуватися - відступлять дощі і прийде довгоочікуване потепління.

Синоптик Станіслав Щедрін прогнозує, що вже в суботу температура в деяких регіонах підніметься до + 15 градусів вище нуля і продовжить рости.

"22 квітня, в Україну почнуть надходити теплі повітряні маси, тому очікується потепління по всій країні спочатку до +13+15 з подальшим підвищенням до +16+22. Також стане менше і опадів, але все одно періодично зливи ще будуть проходити", - прогнозує Щедрін.

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Погода в Україні в травні

Погода в Україні у травні буде неймовірно спекотною. Після снігу, дощів і морозу в Україну вже навесні прийде літо.

За прогнозом метеорологів сайту meteoprog.com, у травні в Києві та інших областях України очікується "літня" погода. Температура повітря переважно буде вище +20 градусів, дощових днів очікується небагато.

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