Сніговий циклон Norbert влаштує в Україні "катастрофу": синоптик попередила про серйозну негоду

У центральних регіонах 6 квітня ймовірність опадів найменша, лише у Вінницькій області пройде дощ, місцями з мокрим снігом.

Погода в Україні / УНІАН

Погода в Україні різко змінилася. Після несподіваного потепління в країну знову повернулася зима.

Як зазначає синоптик Наталка Діденко, 6 квітня, знову піде сніг.

Зокрема, в західних областях циклон на ім'я Norbert принесе сніг, мокрий сніг, сильний північно-західний вітер. Там очікується заметіль.

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У північних, східних та південних областях у четвер місцями очікується дощ.

У центральних регіонах 6 квітня ймовірність опадів найменша, лише у Вінницькій області пройде дощ, місцями з мокрим снігом.

Вітер переважатиме північно-західний, у більшості областей, крім східних, можливі штормові пориви до 15-20 метрів на секунду.

"Найтепліше буде в східній частині України, там стовпчики термометрів покажуть +12...+ 16 градусів. У південних областях температура повітря становитиме + 8...+ 11 градусів", - зазначила вона.

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко - український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наташею Діденко", пише Вікіпедія.

У північних областях, у більшості центральних очікується + 10...+ 13 градусів, тільки у Вінницькій області буде прохолодніше - +6...+ 9 градусів вдень.

У західних областях очікується + 1...+ 6 градусів.

У Києві 6 квітня буде дощ, вітер очікується поривчастий, температура повітря складе +10 градусів.

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Погода на Великдень 2023 в Україні

Погода в Україні на Великдень, яку українці відзначають 16 квітня, буде з сюрпризами. За прогнозом синоптиків, ймовірно варто очікувати похолодання і навіть нічних заморозків.

Метеоресурси відзначають, що з 13 по 16 квітня можливе похолодання вдень до +4 +8, а вночі не виключені заморозки.

Втім, після свят стане стабільно тепло до кінця квітня +13 +19 градусів.

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