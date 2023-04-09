Вдарить сильна спека: синоптики розповіли, якою буде погода перед Великоднем

Погода в Україні на Страсний тиждень буде несподіваною. Синоптики попередили про потепління.

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Погода в Україні на Великдень / УНІАН

Погода в Україні наступного тижня буде не зовсім радісною. Вже 16 квітня християни східного обряду відзначатимуть велике свято - Великдень. Синоптики розповіли, яка буде погода весь Страсний тиждень.

Як каже синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха, кількома днями раніше, 13-14 числа, часом можливі невеликі дощі.

У Страсну п'ятницю 14 квітня в північних регіонах і в цілому в Україні істотних опадів не очікується.

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"13-17 квітня вночі 4-10 градусів тепла. Вдень 14-17 квітня +11...+ 17 градусів", - зазначила синоптик, пише 24 канал.

Погода на Великдень 2023

За прогнозами синоптиків, з 15 квітня буде посилення впливу антициклону зі сходу. І тоді опади якраз підуть на спад.

Істотне потепління в Україну прийде після 16 квітня.

За даними метеоресурсів, на Великдень в Україні різко похолодає, але буде сонячна погода.

Карта погоди на Великдень 2023 / meteoprog.com

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Коли потеплішає в Україні

Варто відзначити, що синоптики обіцяють погоду в Україні з сюрпризами. За прогнозом, ймовірно варто очікувати похолодання і навіть нічних заморозків.

Метеоресурси відзначають, що з 13 по 16 квітня можливе похолодання вдень до +4 +8, а вночі не виключені заморозки.

Втім, після свят стане стабільно тепло до кінця квітня +13 +19 градусів.

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