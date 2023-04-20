Україну атакує шторм: синоптики назвала дату божевільного циклону

У Києві 21 квітня очікується дощова вітряна погода з невисокою температурою повітря близько +9 +10 градусів.

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Погода в Україні / колаж Главред, фото УНІАН

Погода в Україні різко зіпсувалася після Великодня. Українців чекає холодна і малоприємна погода 21 квітня.

Як повідомляє синоптик Наталка Діденко у більшості областей України пройдуть дощі.

Крім дощу, згідно з прогнозом, настрій жителям країни зіпсує сильний вітер - можливі штормові пориви 15-20 метрів в секунду.

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"У центральних областях, Київській, Сумській, Харківській, Луганщині, навіть Південній Одещині, звичайно, в Карпатах очікується холоднеча, вдень тільки +8 +12 градусів. На південному сході України, в більшості західних областей все ж весна покаже теплий характер +12 +16 градусів", - розповіла про температуру в цей день Діденко.

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко - український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наташею Діденко", пише Вікіпедія.

У Києві 21 квітня очікується дощова вітряна погода з невисокою температурою повітря близько +9 +10 градусів.

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Погода на травень в Україні

Погода в Україні у травні буде неймовірно спекотною. Після снігу, дощів і морозу в Україну вже навесні прийде літо.

За прогнозом метеорологів сайту meteoprog.com, у травні в Києві та інших областях України очікується "літня" погода. Температура повітря переважно буде вище + 20 градусів, дощових днів очікується небагато.

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