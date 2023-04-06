Вдарить мороз і влаштує ковзанку: українців попередили про небезпечні метеоявища

На Закарпатті та Прикарпатті вночі прогнозують мороз — від 0 до -5, вдень потеплішає до 0 +5.

Погода в Україні / УНІАН

Погода в Україні продовжує шокувати. Як прогнозують синоптики, опади не припиняться. У регіонах буде дощ, а також буде мокрий сніг. Крім того, в деякі області повернуться нічні морози.

"Завтра в Україні хмарно з проясненнями. На північному сході та сході помірні дощі. На Закарпатті та Прикарпатті — мокрий сніг та місцями ожеледиця. У Дніпропетровській, Запорізькій, Київській областях — невеликий дощ. На решті території - без істотних опадів", - повідомляють в Укргідрометцентрі.

У більшості регіонів вночі буде 1-6 тепла, а вдень — 6-11 тепла.

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У північно-східних і східних областях температура повітря вночі буде від 4-9 тепла, а вдень повітря прогріється до +12-17.

На Закарпатті та Прикарпатті вночі прогнозують мороз — від 0 до -5, вдень потеплішає до 0 +5.

Погода в Києві та області

У п'ятницю, 7 квітня, в області обіцяють хмарність з проясненнями. Місцями буде дощ. Швидкість південно-східного вітру - 5-10 м/с.

В області вночі стовпчики термометрів покажуть 1-6 тепла, а вдень +6-11. У Києві синоптики прогнозують вночі 3-5 тепла, а вдень 9-11.

Після значної негоди на дорогах може бути сильна ожеледь.

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Погода на Великдень 2023 в Україні

Погода в Україні на Великдень, яку українці відзначають 16 квітня, буде з сюрпризами. За прогнозом синоптиків, ймовірно варто очікувати похолодання і навіть нічних заморозків.

Метеоресурси відзначають, що з 13 по 16 квітня можливе похолодання вдень до +4 +8, а вночі не виключені заморозки.

Втім, після свят стане стабільно тепло до кінця квітня +13 +19 градусів.

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