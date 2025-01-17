Україну накриває антициклон: у яких областях вдарить +10 градусів

Ви дізнаєтеся:
- Якою буде погода в Україні у вихідні, 18 і 19 січня
- Де буде температура повітря -5 градусів, а де +10
Погода в Україні у вихідні, 18 і 19 січня, буде досить спокійною, теплою і без істотних опадів. Територія нашої держави найближчими днями перебуватиме під впливом великого і малорухомого антициклону, а також його виступу із західної Європи.
Істотних опадів не очікується в більшості регіонів, сніговий покрив не буде формуватися. Температура повітря буде на досить високому рівні, особливо у південно-західній частині України. Відхилення температури від кліматичної норми становитиме у середньому +4…+7 градусів. Таким прогнозом погоди на вихідні поділився синоптик Ігор Кібальчич, пише meteoprog.
Погода в Україні 18 січня
У західних областях очікується мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер західний, 5-10 м/с, у Карпатах та на Закарпатті змінних напрямків, 1-6 м/с. Температура повітря вночі становитиме -4...+1 градус, вдень +2…+7.
У північній частині країни прогнозується хмарна погода з проясненнями, без опадів. Вітер західний, вночі 5-10 м/с, вдень 9-14 м/с. Температура повітря вночі становитиме -2...+3 градуси, вдень +2...+7.
У центральних областях України опадів упродовж доби не передбачається. Вітер переважатиме західної чверті, 7-12 м/с. Температура повітря в нічний час очікується в межах -2...+3 градуси, вдень +2...+7.
У південній частині країни та у Криму вночі місцями можливий невеликий дощ, вдень без істотних опадів. Вітер переважно північно-західного напрямку, 7-12 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме -1...+4 градуси, вдень +3...+8.
У східних регіонах протягом доби місцями можливі невеликі опади у вигляді мряки та мокрого снігу. Вітер переважно західний, 7-12 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме -1...+4 градуси, вдень 0...+5.
Погода в Україні 19 січня
У західних регіонах утримається погода без опадів. Вночі та у першій половині дня місцями можливий туман із відкладенням паморозі. Вітер західний, 3-8 м/с, у Карпатах та на Закарпатті змінних напрямків, 1-6 м/с. Температура повітря вночі становитиме 0…-5 градусів, вдень +2…+7.
У північних областях прогнозується хмарна погода з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах -4...+1 градус, вдень -1...+4.
У центральній частині країни очікується погода без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень можливі пориви, 15-17 м/с. Температура повітря вночі -3...+2 градуси, вдень +1...+6.
У південних областях та у Криму істотних опадів не передбачається. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви, 15-20 м/с. Температура повітря вночі 0...+5 градусів, вдень +5...+10.
У східній частині України місцями пройде невеликий сніг та мокрий сніг. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви, 15-20 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме -4...+1 градус, вдень -1...+4.
Погода в Україні – останні новини
Раніше Главред повідомляв, що мокрий сніг і дощ накриють частину областей – стало відомо, де в Україні будуть опади. Синоптикиня розповіла, які області накриють сильніші морози, а де будуть опади у вигляді снігу та дощу.
Також раніше повідомлялося, що Україну атакує рання весна – названо дату різкого потепління. Погода в Україні в лютому буде теплою, розповів Главреду синоптик Щедрін.
Нагадаємо, шторм сильно затягується – Україна під атакою потужної магнітної бурі. Ця магнітна буря почалася ще 7 січня.
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Хто такий Ігор Кібальчич
Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.
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