В Україні скоро вдарить +20 градусів: синоптикиня назвала дату

Різке потепління накриє Україну вже дуже скоро – погода буде нетиповою для зими.

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Погода в Україні - в Україні скоро вдарить +20 градусів/ фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Коли в Україні потепліє до +20 градусів

Якою буде погода в Україні 17 і 18 січня

Погода в Україні наприкінці січня може різко змінитися – очікується різке потепління.

У передостанній день місяця, 30 січня, у нашій державі температура повітря може піднятися до +10…+15 градусів, а на південному заході країни навіть може бути +20 градусів. Таким попереднім прогнозом поділилася синоптикиня Наталія Діденко.

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"Ясно, що прогноз попередній та орієнтовний, проте все ж... 30-го січня в Україні очікується до +10…+15 (у Києві ймовірно до +15), а на південному заході навіть і до +20 градусів тепла", – розповіла синоптикиня.

Вона зазначила, що лише в східних областях буде приблизно +5…+9 градусів.

Погода в Україні 30 січня/ Facebook Діденко

Погода в Україні 17-18 січня

Також синоптикиня розповіла, якою буде погода в Україні у найближчі вихідні, 17 і 18 січня. Вона зазначила, що в ці дні опадів у нашій державі не передбачається, проте очікується сильний північно-західний вітер із штормовими поривами до 15-20 метрів за секунду.

Температура повітря вночі буде близько нуля, вдень +1…+6 градусів.

Погода в Україні 18 січня/ meteoprog

Погода в Україні 19 січня/ meteoprog

Погода в Києві у вихідні

У Києві в суботу та неділю буде вітряно, пориви до штормових 15-18 метрів за секунду, без опадів, вдень +2…+4 градуси.

Погода в Києві на два тижні/ meteoprog

Хто така Наталія Діденко/ Інфографіка: Главред

Погода в Україні – останні новини

Раніше повідомлялося, що Україну накриває антициклон – стало відомо, у яких областях вдарить +10 градусів. Погода в Україні зміниться. Опадів не очікується, адже нашу державу накриє антициклон. У деяких областях температура вдень підійматиметься до +10 градусів.

Також раніше Главред повідомляв, що мокрий сніг і дощ накриють частину областей – стало відомо, де в Україні будуть опади. Синоптикиня розповіла, які області накриють сильніші морози, а де будуть опади у вигляді снігу та дощу.

Нагадаємо, Україну атакує рання весна – названо дату різкого потепління. Погода в Україні в лютому буде теплою, розповів Главреду синоптик Щедрін.

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Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

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