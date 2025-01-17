В Україну суне аномальне потепління: скоро влупить +20 градусів

Погода в Одесі 18 січня буде найтеплішою. У цей день опадів не буде.

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Прогноз погоди в Україні на 18 січня / фото: pexels

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода вночі 18 січня

Де температура повітря підвищиться до +20 градусів

Де оголосили ІІІ рівень небезпечності

Погода в Україні 18 січня буде достатньо теплою. Через відлигу у двох областях попереджають про небезпеку. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

На території Івано-Франківської та Закарпатської областей через відлигу оголосили 3 рівень небезпечності. Там можуть зійти снігові лавини.

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Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що 18 грудня в Україні опадів не буде, однак будуть сильні пориви вітру, швидкість яких буде досягати 15-20 м/с. У цей день та вночі температура повітря буде достатньо теплою.

Вже 30 січня в Україну прийде сильне потепління. Навіть у Києві температура повітря підвищиться до +15 градусів, а на південному заході - до +20 градусів.

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Прогноз погоди в Україні на 18 січня / фото: ventusky

Погода 18 січня

В Україні 18 січня буде хмарно з проясненнями. У цей день синоптики прогнозують мокрий сніг та дощ у східних та північно-східних областей. У західних буде ожеледиця, а в Карпатах - туман. Вітер буде північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, в Карпатах 3-8° морозу; вдень 0-5° тепла, на півдні Одещини та в Криму до 8°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +7

За даними meteoprog, 18 січня в Україні буде теплою. Найтепліше буде в Одеській області. Там температура повітря підвищиться до +3...+7 градусів. Найнижча температура буде у Закарпатській області. Там температура повітря опуститься до -3...+4 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 18 січня / фото: meteoprog

Погода 18 січня у Києві

У Києві 18 січня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день не прогнозують істотних опадів. Вітер в цей день буде північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура від 3° тепла до 2° морозу, вдень 0-5° тепла; у Києві вночі близько 0°, вдень 2-4° тепла", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 18 січня / фото: meteoprog

Прогноз погоди - останні новини

Раніше повідомлялося, що вдарять морози, буде сніг – стало відомо, у яких областях України стрімко похолодає. Похолодання у багатьох областях буде супроводжуватися дощами та мокрим снігом.

Також раніше Главред повідомляв, що в Україну прийшла весна у січні – стало відомо, як довго триватиме потепління. Мінусова температура буде переважно вночі, вдень – переважно плюсові температури, прогнозує синоптик.

Також повідомлялося про те, що похолодання і мокрий сніг накриють Україну вже 11 січня. Температура повітря різко опуститься у мінуси, у деяких областях будуть дощ і мокрий сніг.

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Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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