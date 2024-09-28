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Україну атакує сильний шторм: налетить вітер, дощ і різке похолодання

Ангеліна Підвисоцька
28 вересня 2024, 19:36оновлено 28 вересня, 22:11
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У багатьох областях України синоптики оголосили штормове попередження.
Україну атакує сильний шторм: налетить вітер, дощ і різке похолодання
Прогноз погоди в Україні на 29 вересня / фото: pixabay

Погода в Україні 29 вересня буде місцями штормовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У західних та Житомирській областях синоптики прогнозують сильні пориви вітру - 15-20 м/с. Там оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності. У Карпатах через сильний дощ оголошено ІІ рівень небезпечності.

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що в Україні вже закінчується "бабине літо". В регіони вриваються дощі і знижується температура повітря. 29-го вересня опади посиляться і можуть бути справжні зливи. Температура повітря вдень знизиться до 12-15 градусів тепла, а вночі - до 4-9 градусів тепла. Сильне похолодання прийде навіть у Київ вже 2 жовтня.

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Хто така Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

погода 29 сентября
Прогноз погоди в Україні на 29 вересня / фото: ventusky

Погода 29 вересня

В Україні 29 вересня буде мінлива хмарність. У цей день синоптики прогнозують дощі у західних, Житомирській, Волинській та Хмельницькій областях. Вітер в цей день буде південно-східний з переходом у північний зі швидкістю 7-12 м/с. У багатьох областях очікуються сильні пориви вітру - 15-20 м/с.

"В західних та Житомирській областях хмарно, значні (у Волинській, Хмельницькій та Житомирській областях помірні, місцями значні) дощі, зниження температури впродовж доби до 9-14°; в Карпатах сильний дощ, температура впродовж доби 4-9° тепла ... На решті території країни мінлива хмарність, без опадів, лише у Київській та Вінницькій областях вдень місцями короткочасний дощ; температура вночі 11-16°, вдень 19- 24°, у південній частині до 27°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +10

За даними meteoprog, 29 вересня в Україні місцями буде дощова погода. Найтепліше буде в Миколаївській області. Там температура повітря підвищиться до +16...+28 градусів. Найнижча температура буде у Львівській області. Там температура повітря підвищиться до +10...+13 градусів.

погода 29 сентября
Прогноз погоди в Україні на 29 вересня / фото: meteoprog

Погода 29 вересня у Києві

У Києві 29 вересня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день прогнозують дощі. У цей день вітер буде південно-східний з переходом на північний зі швидкістю 7-12 м/с. Також очікуються сильні пориви вітру - 15-20 м/с.

"Температура вночі 11-16°, вдень 19-24°; у Києві вночі 14-16°, вдень 21-23°", - повідомляє Укргідрометцентр.

погода 29 сентября
Прогноз погоди в Україні на 29 вересня / фото: meteoprog

Що таке Укргідрометцентр?

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні - прогнози на вересень

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, у вересні середня температура повітря в Україні буде 15-20°C, в Карпатах 13-14°C, що на 2°C вище за норму. Місячна кількість опадів очікується в межах 37-76 мм, в Карпатах 97-111 мм, що відповідає нормі.

Також, як зазначила синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха, на початку вересня антициклон із півночі забезпечить суху погоду в більшості областей України, але на південному сході можливі короткочасні дощі через вплив зниженого тиску над Чорним морем. Зміни погоди очікуються 3 вересня, тоді температура повітря знизиться на 5 градусів і буде нижчою за +30°C.

Завідувачка відділу метеорологічних прогнозів Наталія Голеня зробила прогноз погоди на осінь. У вересні 2024 року в Україні може зберегтися метеорологічне літо з температурою до +38°C.

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