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В Укренерго розповіли, чи загрожує Україні блекаут цієї зими

Анна Ярославська
16 січня 2024, 12:26
Окупанти накопичують ракети. Ракетні удари можуть бути абсолютно різними, сказав Віталій Зайченко.
Лампочка, ЛЕП
Чи є ризик блекауту в Україні - відповідь Укренерго / Колаж Главред, фото УНІАН

Блекаут в Україні виключати не можна. Однак на даний момент, якщо не брати до уваги ракетні удари РФ, передумов для перебоїв з електроенергією немає. Про це заявив головний диспетчер Укренерго Віталій Зайченко.

"Ми розуміємо, що у нас війна, агресор накопичує ракети. Ми бачимо, що йде поставка озброєння з Південної Кореї, Ірану. Гарантувати, що не буде блекауту, абсолютно неможливо, удари можуть бути абсолютно різними. Втім, якщо винести обстріли "за дужки", то я не бачу ризиків для масштабної системної аварії", - сказав Зайченко в інтерв'ю Економічній правді.

Представник Укренерго додав, що щодня фіксуються сотні хакерських атак росіян на диспетчерський центр. Завдяки потужній команді з кіберзахисту жодної успішної атаки не було.

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Зайченко підкреслив, що в Україні зростає споживання електроенергії. Зокрема, 11 січня був черговий рекорд споживання з початку війни. Його вдалося покрити завдяки трьом факторам.

По-перше, була відновлена достатня частина генерації. По-друге, через теплий грудень є велика проточність води по Дніпру та Десні.

Третій фактор- н егода, через яку 10 січня було вимкнено понад тисячу населених пунктів, це понад 600 мегават.

"Якби не відключення, весь дефіцит ми могли б не покрити", - сказав Зайченко.

Ризики блекауту в Україні

Міністр енергетики України Герман Галущенко повідомив, що відключення електроенергії в Україні не плануються, за умови відсутності сильних ворожих обстрілів та природних катастроф.

Ще в грудні в Україні були складені графіки відключень світла.

В Укренерго пояснили, де чекати відключень. У Центральному регіоні України через атаку російськими дронами пошкоджено магістральні повітряні лінії електропередачі та лінії розподілу обленерго

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