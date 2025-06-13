Температура почне зростати, але не всюди: які регіони залишаться в прохолоді

Ви дізнаєтесь:
- Коли припиниться похолодання і повернеться тепло
- Чому східні регіони залишаться прохолодними
- Чи варто чекати спеку наступного тижня
У більшості регіонів України прохолодна погода збережеться до кінця тижня. Атмосферний фронт із північного заходу, який приніс похолодання, залишатиметься відчутним у четвер і п’ятницю, 12–13 червня. Про це в інтерв’ю OBOZ.UA розповіла синоптикиня Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха.
За її словами, уже в суботу та неділю, 14–15 червня, температура повітря поступово підвищуватиметься.
"У суботу до +25 очікується на півдні, а в неділю – на півдні та заході", – повідомила вона.
Водночас Птуха зазначила, що "дещо прохолодніше буде на сході й північному сході за рахунок більшої хмарності".
Згідно з прогнозом, із понеділка, 16 червня, потепління стане більш стійким, хоча в східних областях можливі дощі.
Повернення сильної спеки найближчим часом не очікується.
"Принаймні наступного тижня ознак такої спеки, яка була минулими вихідними, немає. Певне підвищення температури відбуватиметься вже з вихідних у більшості регіонів. У північних та західних областях буде прохолодніше впродовж тижня, а на вихідних уже буде певне підвищення температури. На півдні буде трошки свіжіше, ніж було минулого тижня, але +30 градусів там точно не буде. Отже, температура у комфортних межах, без спеки", – пояснила синоптикиня.
Погода в Україні - що відомо
Як раніше повідомляв Главред, на Україну насувається потужна негода. У багатьох областях очікуються грозові дощі.
Також пояснювалося, у яких областях погіршиться погода. Уже не буде температури повітря близько +30 градусів – спека відійде.
Крім того, погода в Україні 13 червня буде прохолодною, дощовою та вітряною. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
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Хто така Наталія Птуха
Наталія Птуха – випускниця кафедри метеорології та кліматології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З 2012 року працює синоптиком в Українському гідрометеорологічному центрі ДСНС України (УкрГМЦ). У 2021 виступила ініціатором створення прес-офісу даної державної установи, наразі начальниця відділу взаємодії із ЗМІ УкрГМЦ. Співпрацює зі столичними та національними каналами телебачення, радіостанціями та інформаційними джерелами.
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