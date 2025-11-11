Майже всюди дощитиме: в яких регіонах та коли очікувати суху та теплу погоду

12-го листопада волога погода переважатиме практично повсюди.

Прогноз погоди в Україні на 12 листопада / Колаж: Главред, фото: Freepik

Про що йдеться:

12 листопада в Україні переважатиме волога погода

Температура вдень коливатиметься від +6 до +11 °C, на південному сході - до +16 °C

Осінь в Україні набирає обертів: листопад демонструє свою багатогранність - від туманів і мряки до несподіваного тепла. У середу, 12 листопада, країну накриє волога погода, а місцями - справжні дощові фронти. Про це у своєму Telegram розповіла відома синоптикиня Наталка Діденко.

Дощі на заході, сході та в Криму

Прогнозується, що найбільш інтенсивні опади у західних областях, на сході України та в Криму. До вечора дощова зона пошириться на Одещину, Вінниччину та Черкащину.

На решті території - хмарність, мряка або легкий дощ, який можна оминути, перебігаючи між краплями, - додала Діденко.

Від +6 до +16

У більшості регіонів України температура вдень коливатиметься в межах +6…+11 °C. Тепліше буде на південному сході - в Криму, Приазов’ї, на Донеччині та Луганщині - до +16 °C. У Києві очікується стабільна температура +6…+8 °C, без істотних опадів.

Магнітні бурі тривають

Окрім погодних примх, українці відчуватимуть вплив магнітної бурі, яка триватиме 12 та 13 листопада. За прогнозами, геомагнітна активність знизиться ближче до п’ятниці.

Що очікувати далі

У п’ятницю-суботу очікується короткочасне потепління до +10…+12 °C, але вже в неділю знову похолодає. А 17 листопада - нова хвиля тепла.

Наталка Діденко / Главред

Якою буде погода до кінця листопада

Синоптик Віталій Постригань розповідав, що у другій половині листопада очікується різке похолодання - можливі морози та сніг.

"З другої половини листопада зростає ймовірність "перших проявів зими": до дощів приєднуються опади у вигляді снігу, почастішають морози, вночі та вранці на дорогах з’явиться ожеледиця", - наголосив він.

Погода в Україні - останні новини

Раніше Главред розповідав, що погода в Україні 11 листопада буде прохолодною та дощитиме. У багатьох областях буде туман.

Зокрема, уранці у Києві та області - туман. У ДСНС закликали жителів бути обережними на дорогах.

Синоптик Ігор Кибальчич говорив, що впродовж тижня погода в Україні буде аномально теплою, часом із дощами та туманами. Він підкреслив, що завдяки надходженню теплої повітряної маси середземноморського походження, температурний фон прогнозується істотно вищим за кліматичну норму.

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

