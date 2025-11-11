Видимість до 200 метрів: жителів Київщини попередили про погодну небезпеку

Коротко:
- Зранку на Київщині спостерігається густий туман
- Видимість - від 200 до 500 метрів
- Служби попереджають про підвищену небезпеку на дорогах
Уранці у вівторок, 11 листопада, у Києві та області - туман. У ДСНС закликали жителів бути обережними на дорогах.
"Найближчим часом і вранці в Києві та Київській області спостерігатиметься туман із видимістю 200-500 метрів", - ідеться у повідомленні.
Через погану видимість можливі ускладнення руху транспорту.
Водіїв закликали бути уважними за кермом, дотримуватися дистанції та швидкісного режиму.
"Пішоходи, переходьте дорогу лише у визначених місцях та переконайтеся, що вас добре видно", - додали в ДСНС.
Погода на сьогодні
В Укргідрометцентрі озвучили прогноз погоди на добу 11 листопада на території Київщини та Києва.
Згідно з прогнозом, буде хмарно. Очікуються помірні дощі.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура по області вночі 5-10° тепла, вдень 7-12°. У Києві вночі та вдень 8-10° тепла.
Погода в Україні 11 листопада 2025 року
На території України сьогодні буде хмарно, повідомили в Укргідрометцентрі.
На заході країни невеликі, на решті території помірні, в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Полтавській та Харківській областях дощі.
Вночі та вранці в західних областях і на Лівобережжі місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура повітря вночі 5-10°, у західних областях 1-6° тепла. Удень 7-12°, на півдні та сході країни 11-16°.
Погода в Україні - прогнози
Як писав Главред, синоптик Наталка Діденко попередила українців про те, що 11 листопада регіони накриє сильний циклон. Протягом дня дощі литимуть у більшості областей.
На заході, півночі та в центральних областях температура повітря знизиться до 6-10 градусів тепла. На півдні буде найтепліше - 13-17 градусів тепла.
Синоптик Ігор Кибальчич говорив, що впродовж тижня погода в Україні буде аномально теплою, часом із дощами та туманами. Він підкреслив, що завдяки надходженню теплої повітряної маси середземноморського походження, температурний фон прогнозується істотно вищим за кліматичну норму.
