Різке потепління накриє Рівненщину: синоптики назвали дату зміни погоди

Погода у Рівненській області 10 березня очікується по-весняному теплою, хоча вночі ще відчуватиметься невеликий мороз.

Прогноз погоди у Рівному та області на 10 березня/ Фото: facebook.com/mykyta.ant.5/

Якою буде погода в Рівному 10 березня

Коли температура повітря підвищиться до +17 градусів

Яку температуру повітря очікувати вночі

У вівторок, 10 березня, на Рівненщині прогнозується мінлива хмарність. За прогнозом синоптиків, опадів не передбачається, а вночі та вранці можливий слабкий туман.

На окремих ділянках доріг утворюватиметься ожеледиця. Про це повідомляють у Рівненському обласному центрі з гідрометеорології.

Якою буде погода в Рівному та області 10 березня

Температура повітря по області вночі коливатиметься від 0 до -5 градусів, удень очікується від +12 до +17 градусів. У Рівному вночі синоптики прогнозують -1…-3 градуси, а вдень стовпчики термометра показуватимуть від +14 до +16 градусів. Вітер буде південний, 7-12 м/с.

Коли в Україні настане справжня весна - прогноз синоптика

Найближчими днями в Україні пануватиме тепла та сонячна погода у всіх областях. Справжня весна вже вступає в свої права, повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

Погодні умови визначатиме антициклон, тому опадів до кінця тижня не очікується. На всій території буде малохмарно та сухо. Вночі та вранці місцями можливий слабкий туман, а вітер змінних напрямків залишатиметься слабким. Короткочасні приморозки також можливі у нічні години.

Прогноз погоди в Україні - останні новини

Главред писав, що за даними синоптикині Наталки Діденко, 9 березня погода в Україні буде сонячною та теплою. Температура повітря підвищиться до +15 градусів. На північному сході буде прохолодніше - 6-9 градусів тепла. У Києві температура повітря підвищиться до +12 градусів.

Синоптики говорили, що на вихідних Тернопільська область перебуватиме в полі високого тиску. Через це збережеться ясна та суха погода з невеликими від’ємними температурними показниками вночі та денними максимумами біля +10 градусів.

Перші вихідні березня у Полтаві та області будуть супроводжуватися помірно теплою та сухою погодою. Температура повітря вночі опуститься до 4 градусів морозу - 1 градуса тепла, але вдень помітно підвищиться - до 4-9 градусів тепла.

Укргідрометцентр - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники.

