Залишилися лічені дні до нової магнітної бурі: вдарить майже з 6-бальною потужністю

В Україні закінчується дуже сильна магнітна буря, яка тривала понад тиждень.

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Україну скоро накриє майже 6-бальний шторм / фото: pixabay

В Україні закінчується магнітна буря, яка сильно затягнулася і тривала понад тиждень. Однак розслаблятися ще рано, адже за лічені дні країну атакує нова буря. Про це повідомляє meteoagent.

21 вересня магнітна буря раптово послабшала до 3-бального рівня. Очікується, що після цього вона опуститься до мінімуму. Нова буря увірветься вже 25 вересня.

Відомо, що вона вдарить одразу майже з 6-бальною потужністю. На такому рівні вона протримається два дні, після чого піде на спад. 27 вересня буря опуститься до 4-х балів, а 28 вересня - до трьох балів і знизиться до мінімуму.

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Україну скоро накриє майже 6-бальний шторм / фото: meteoagent

За даними meteoprog, за останні 24 години відбулося 3 спалахи класу С. Повідомляється, що 21 вересня можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 45%. Імовірність спалахів класу Х становить 10%.

Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 37 сонячних плям.

Що таке магнітна буря? Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі. Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

головний біль,

запаморочення,

нудота,

біль у серці,

слабкість і сонливість,

біль у спині та суглобах,

підвищений тиск,

загострення хронічних захворювань.

Що робити під час магнітної бурі

Щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі та за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої та борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю та сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі та більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

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