Осінь прилетить рано: синоптики розповіли, коли чекати холодини і перших морозів в Україні

Восени в Україні вдарять міцні морози та випаде сніг.
Погода в Україні у вересні компенсує холодний травень, а жовтень порадує справжнім бабиним літом.
Як прогнозує кліматолог Світлана Бойченко, на початку вересня в Україні пануватимуть цілком літні температури – 26-27 градусів тепла в середньому.
"А зниження температури, властиве осені, буде поступовим. До кінця місяця небо затягнеться хмарами і підуть дощі", - розповіла кліматолог, передає КП в Україні.
Погода у жовтні
Дощову естафету підхопить і жовтень. Хоча мокрою і вітряної буде всього половина місяця. У перші тижні варто очікувати бабине літо та навіть є шанси, що воно затягнеться. Температура при цьому може досягати +18 градусів. До кінця місяця вона опуститься до 7-10 вище нуля. Більш відчутної прохолоди слід чекати жителям західних областей.
Перший сніг і похолодання
Але листопад, за прогнозами Бойченка, буде з класичною листопадовою погодою. Повітря стане вологим та почнуться холоди. Перший мокрий сніг кліматолог прогнозує до середини місяця, коли температура ще буде плюсовою. А ось завершиться осінь вже морозами.
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Погода в Україні на найближчий місяць
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