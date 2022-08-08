Україну завалить градом і будемо плавати: синоптики попередили про потужні зливи

Погода в Україні / goodfon.ru

Погода в Україні на цьому тижні буде контрастною. Як прогнозують синоптики, 9 серпня дощі з грозами пройдуть на півночі, південному заході і в центрі країни.

На решті території буде без опадів, місцями стовпчики термометрів піднімуться до +35 градусів.

Так, 9 серпня у південних і східних областях вночі очікується від 17 до 20 градусів тепла, а в денні години повітря прогріється до +32 до +35 градусів.

У центрі у нічний час доби синоптики прогнозують від 16 до 18 градусів вище нуля, а вдень стовпчики термометрів показуватимуть від 30 до 32 градусів тепла.

Відносний прохолода збережеться в північних і західних регіонах країна. Вночі тут від +13 до +16, а вдень прогнозується від 21 до 25 градусів тепла.

"Дощі з грозами зберуться у вузол над Вінницькою, Чернівецькою областю та Хмельницькою областю. Саме тут можливі грози, зливи, град і шквали. Опади, від невеликих до помірних, охоплять більшу частину західних областей, крім Волині", - прогнозує синоптик Наталка Діденко.

В Києві у вівторок істотних опадів не очікується, проте буде хмарно. Температура повітря в столиці очікується в межах + 24, +25 градусів. Стовпчики термометрів у столиці піднімуться вгору на кілька градусів у другій половині тижня.

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Раніше повідомляли, що синоптики прогнозують, що спека в Україні спаде 22-23 серпня. В середньому, холодніше буде на 5 градусів.

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