Квітень знову здивує: що підготувала погода для Дніпра цими віхідними

Синоптики прогнозують поступове покращення погодних умов протягом вихідних із проясненнями.

Синоптики прогнозують поступове покращення погодних умов

Коротко:

У Дніпрі вихідні: хмарно, дощ у суботу

Неділя обіцяє сонячну погоду

Температура +8…+17°C

Квітень продовжує демонструвати мінливий характер. За прогнозом сервісу Sinoptik, сонячних прояснень стане більше, однак найближчі вихідні у Дніпрі будуть неоднорідними: від похмурої п’ятниці до нічних опадів у суботу та більш ясної неділі.

П’ятниця, 17 квітня: хмарно, але без дощу

Завершення робочого тижня у Дніпрі пройде під щільною хмарністю. Протягом дня небо залишатиметься затягнутим, однак опадів не прогнозується.

Вранці температура повітря становитиме +9…+11°C, удень підніметься до близько +17°C. Атмосферний тиск поступово знижуватиметься — з 752 до 748 мм рт. ст. Вітер буде слабким, північно-західного напрямку, до 2,5 м/с. Увечері очікується близько +13°C та спокійна погода.

Погода в Дніпрі 17 квітня / Фото: скріншот sinoptik

Субота, 18 квітня: нічний дощ і покращення вдень

Суботня доба розпочнеться з опадів: у нічний час прогнозується сильний дощ із ймовірністю близько 62%. Втім, до ранку опади припиняться, і вдень погода стабілізується.

Температура повітря буде трохи нижчою: вранці близько +10°C, удень — до +15°C. Після дощу збережеться підвищена вологість — до 96% у ранкові години. Вітер змінить напрямок на південно-західний і посилиться до 3,2 м/с. Увечері очікується близько +13°C та мінлива хмарність.

Погода в Дніпрі 18 квітня / Фото: скріншот sinoptik

Неділя, 19 квітня: більше сонця і комфорт

Неділя стане найсонячнішим днем вихідних. Вранці прогнозується ясна погода, хоча ніч і ранок будуть найхолоднішими — +8…+9°C. У другій половині дня можливі короткочасні хмари, однак без опадів.

Максимальна температура вдень сягне +14°C. Атмосферний тиск стабілізується в межах 744–746 мм рт. ст. Вітер посилиться до 4 м/с, північного напрямку. Загалом день залишиться сухим і сприятливим для прогулянок.

Погода в Дніпрі 19 квітня / Фото: скріншот sinoptik

Коли в Україні очікується потепління - прогноз

Синоптик Ігор Кібальчич прогнозує, що протягом тижня в Україні переважатиме відносно тепла погода, однак місцями можливі короткочасні дощі, а в нічні години — навіть заморозки.

За його словами, відчутніше потепління почне встановлюватися ближче до вихідних. Водночас у південних областях погоду може ускладнити циклон із Чорного моря — там очікуються опади, посилення вітру та зниження температури.

Погода в Черкаській області на вихідні суттєво зміниться. Варто очікувати на повернення заморозків, можливі опади. Про це в дописі у Facebook повідомив глава Черкаського обласного центру з гідрометеорології Віталій Постригань.

У Житомирі та області цього дня прогнозують загалом спокійні погодні умови з незначними весняними коливаннями. Вночі буде хмарно з проясненнями, без суттєвих опадів, температура становитиме 4–6 градусів тепла в обласному центрі та 2–7 градусів по регіону, без заморозків.

У п'ятницю, 17 квітня, у Тернопільській області очікується хмарна погода з періодичними проясненнями, зазначили в обласному центрі з гідрометеорології.

Про ресурс: Sinoptik Sinoptik.ua — один з найпопулярніших погодних сайтів в Україні, що надає прогнози погоди для всіх населених пунктів країни та тисяч міст світу. Сайт охоплює понад 29 800 населених пунктів України та понад 100 тисяч міст по всьому світу. Прогнози погоди Sinoptik отримує від фінської метеослужби Foreca, а дані про поточну погоду — від Українського гідрометцентру. Українська версія сайту була запущена в 2010 році. На сайті можна знайти погодинний прогноз, прогноз на 7–10 днів, дані про температуру, опади, вітер, тиск, а також погодні карти та радари.

