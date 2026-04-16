Квітень знову здивує: що підготувала погода для Дніпра цими віхідними

Руслан Іваненко
16 квітня 2026, 18:47
Синоптики прогнозують поступове покращення погодних умов протягом вихідних із проясненнями.
Погода
Синоптики прогнозують поступове покращення погодних умов / Фото: скріншот facebook.com/fajnemistodnipro

  • У Дніпрі вихідні: хмарно, дощ у суботу
  • Неділя обіцяє сонячну погоду
  • Температура +8…+17°C

Квітень продовжує демонструвати мінливий характер. За прогнозом сервісу Sinoptik, сонячних прояснень стане більше, однак найближчі вихідні у Дніпрі будуть неоднорідними: від похмурої п’ятниці до нічних опадів у суботу та більш ясної неділі.

П’ятниця, 17 квітня: хмарно, але без дощу

Завершення робочого тижня у Дніпрі пройде під щільною хмарністю. Протягом дня небо залишатиметься затягнутим, однак опадів не прогнозується.

Вранці температура повітря становитиме +9…+11°C, удень підніметься до близько +17°C. Атмосферний тиск поступово знижуватиметься — з 752 до 748 мм рт. ст. Вітер буде слабким, північно-західного напрямку, до 2,5 м/с. Увечері очікується близько +13°C та спокійна погода.

Погода в Дніпрі 17 квітня
Погода в Дніпрі 17 квітня / Фото: скріншот sinoptik

Субота, 18 квітня: нічний дощ і покращення вдень

Суботня доба розпочнеться з опадів: у нічний час прогнозується сильний дощ із ймовірністю близько 62%. Втім, до ранку опади припиняться, і вдень погода стабілізується.

Температура повітря буде трохи нижчою: вранці близько +10°C, удень — до +15°C. Після дощу збережеться підвищена вологість — до 96% у ранкові години. Вітер змінить напрямок на південно-західний і посилиться до 3,2 м/с. Увечері очікується близько +13°C та мінлива хмарність.

Погода в Дніпрі 18 квітня
Погода в Дніпрі 18 квітня / Фото: скріншот sinoptik

Неділя, 19 квітня: більше сонця і комфорт

Неділя стане найсонячнішим днем вихідних. Вранці прогнозується ясна погода, хоча ніч і ранок будуть найхолоднішими — +8…+9°C. У другій половині дня можливі короткочасні хмари, однак без опадів.

Максимальна температура вдень сягне +14°C. Атмосферний тиск стабілізується в межах 744–746 мм рт. ст. Вітер посилиться до 4 м/с, північного напрямку. Загалом день залишиться сухим і сприятливим для прогулянок.

Погода в Дніпрі 19 квітня
Погода в Дніпрі 19 квітня / Фото: скріншот sinoptik

Коли в Україні очікується потепління - прогноз

Синоптик Ігор Кібальчич прогнозує, що протягом тижня в Україні переважатиме відносно тепла погода, однак місцями можливі короткочасні дощі, а в нічні години — навіть заморозки.

За його словами, відчутніше потепління почне встановлюватися ближче до вихідних. Водночас у південних областях погоду може ускладнити циклон із Чорного моря — там очікуються опади, посилення вітру та зниження температури.

Погода в Україні - останні новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, Погода в Черкаській області на вихідні суттєво зміниться. Варто очікувати на повернення заморозків, можливі опади. Про це в дописі у Facebook повідомив глава Черкаського обласного центру з гідрометеорології Віталій Постригань.

Крім того, у Житомирі та області цього дня прогнозують загалом спокійні погодні умови з незначними весняними коливаннями. Вночі буде хмарно з проясненнями, без суттєвих опадів, температура становитиме 4–6 градусів тепла в обласному центрі та 2–7 градусів по регіону, без заморозків.

Нагадаємо, що у п’ятницю, 17 квітня, у Тернопільській області очікується хмарна погода з періодичними проясненнями, зазначили в обласному центрі з гідрометеорології.

Про ресурс: Sinoptik

Sinoptik.ua — один з найпопулярніших погодних сайтів в Україні, що надає прогнози погоди для всіх населених пунктів країни та тисяч міст світу.

Сайт охоплює понад 29 800 населених пунктів України та понад 100 тисяч міст по всьому світу.

Прогнози погоди Sinoptik отримує від фінської метеослужби Foreca, а дані про поточну погоду — від Українського гідрометцентру.

Українська версія сайту була запущена в 2010 році.

На сайті можна знайти погодинний прогноз, прогноз на 7–10 днів, дані про температуру, опади, вітер, тиск, а також погодні карти та радари.

Українські військові заявили про початок блокади Донецька: що відомо

Українські військові заявили про початок блокади Донецька: що відомо

"Є проблема": Зеленський зробив тривожну заяву щодо дефіциту для ППО

"Є проблема": Зеленський зробив тривожну заяву щодо дефіциту для ППО

19:01Україна
Свідомі провокації Росії у Європі: Маломуж розповів, на кого націлився Кремль

Свідомі провокації Росії у Європі: Маломуж розповів, на кого націлився Кремль

Гороскоп на завтра, 17 квітня: Скорпіонам - образа, Рибам - втрата

Гороскоп на завтра, 17 квітня: Скорпіонам - образа, Рибам - втрата

Французький вчений розкрив найбільший секрет козаків: про що йдеться

Французький вчений розкрив найбільший секрет козаків: про що йдеться

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні сови на дереві за 9 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні сови на дереві за 9 с

Три знаки зодіаку вступають в "золоту еру" - кого очікує великий прибуток

Три знаки зодіаку вступають в "золоту еру" - кого очікує великий прибуток

Жінка 120 днів харчувалася виключно сардинами: що з нею сталося

Жінка 120 днів харчувалася виключно сардинами: що з нею сталося

Останні новини

19:18

Українські військові заявили про початок блокади Донецька: що відомо

19:08

Мінімум зусиль - максимум кольору: які квіти можна сіяти прямо в грунт

19:01

"Є проблема": Зеленський зробив тривожну заяву щодо дефіциту для ППО

19:00

Свідомі провокації Росії у Європі: Маломуж розповів, на кого націлився КремльПогляд

18:47

Квітень знову здивує: що підготувала погода для Дніпра цими віхідними

Росія відібрала у мене навіть могили близьких: мешканка Покровська Дар’я Корх – про рідне містоРосія відібрала у мене навіть могили близьких: мешканка Покровська Дар’я Корх – про рідне місто
18:36

У Зеленського відповіли Венсу на обурливу заяву про допомогу Україні

18:31

Холодильник більше не дратуватиме постійним шумом: чому він гуде та як це виправити

18:28

Чому кіт раптово б'є лапою: три причини, які здивують досвідчених власниківВідео

17:59

Кредит €90 мільярдів для України: Мадяр назвав головну умову розблокування

Реклама
17:57

У занедбаній лікарні знайшли предмет, що світиться: люди почали хворіти

17:44

В Україну повертаються морози - де випадуть дощі та вдарять грози

17:39

Кирило Буданов: Верховенство права має замінити "ручний режим"

17:23

"Біжу за мову": стартувала реєстрація на щорічний всеукраїнський забіг

17:20

Мовчав 30 років: Олег Винник зізнався, чому приховував дружину

17:14

Загадкове українське слово "імла": що воно насправді означає

17:05

Росія прориває кордон в двох областях: ситуація стрімко загострюється, яка ціль Кремля

17:02

Дівчина ненадовго залишила улюбленця самого: що влаштував гризунВідео

16:39

Євро злетів до нового максимуму, долар іде вгору: курс валют на 17 квітня

16:22

YUNA-2026: оголошено головних переможців музичної премії

16:14

Чим пахне Ольга Сумська: вибух жіночності та аромати для підкорення сердецьВідео

Реклама
15:59

Тернопільщину накриє дощова погода: коли небо затягне хмарами

15:56

"Мене атакували": Меган Маркл назвала себе "найбільш переслідуваною людиною у світі"

15:52

Секрет "вічного життя" знайшли на райському острові: як люди живуть довше

15:51

Погода на Житомирщині буде теплою, однак є нюанс: про що попередили синоптики

15:43

"Реальна історія" разом із канадським продакшеном знімають документальний фільм до 35 річчя Незалежності України

15:36

Вишкрябаю очі: на зірку "Не родись красивой" накинулася актриса Ломоносова

15:26

Діти вгадують, а дорослі ламають голову: підступна головоломка з сірниками

15:20

Циклон з дощами накриє Львівщину: синоптики попередили про погіршення погоди

15:16

Порошенко під час війни розмістив 2,3 млрд грн в іноземних облігаціях замість інвестицій в Україну - експерт

15:02

Кремль може готувати напад на країни НАТО: названо мету Путіна

14:50

"Кричав": Денисенко розповіла про приліт поруч із будинком та реакцію сина

14:44

Чоловік показав "знімок із майбутнього": мегаполіс пішов під воду

14:38

Картопля дасть рекордний урожай: на якій відстані насправді її слід садити

14:29

Часник зберігатиметься місяцями і не проросте – що потрібно зробитиВідео

14:19

"Цього не буде": близький союзник проти "швидкого" вступу України до ЄС

14:17

Які 3 знаки зодіаку чекає неймовірний фінансовий успіх: гороскоп на Новолуння

13:38

Жінка 12 років рятувала будинок, але змушена його знести: у чому причина

13:36

Усі разом: Галкін опублікував сімейне фото з Аллою Пугачовою

13:31

"Не юна" і "з пробігом": Тіну Кароль жорстко підкололи на музичній преміїВідео

13:24

"Курячі мізки": український продюсер різко висловився про Таїсію Повалій

Реклама
13:20

Гороскоп Таро на завтра, 17 квітня: Скорпіонам — уникати помилок, Діві — смиренність

13:02

У ваших жилах може текти блакитна кров: які прізвища вказують на знатних предків

13:01

Путін має три варіанти: у ЦПД назвали ймовірний рік завершення війни

12:36

Наступ РФ захлинувся на старті: на якому важливому напрямку ЗСУ зламали план ворога

12:31

Бур'яни зникнуть назавжди: простий розчин із кухні, який діє краще за хімічні засобиВідео

12:28

Китайський гороскоп на завтра, 17 квітня: Собакам — спокуса, Драконам — нові шляхи

12:17

Кістка з печери змінила історію льодовикового періоду: вчені вражені

12:00

Довільне трактування: Снєгирьов пояснив, як РФ готує юридичні підстави для нових агресійПогляд

11:54

Просто змітають з полиць: в Україні дорожчає популярний продукт, які ціни

11:46

Екстрадиція Миколи Лагуна: звернутися до Австрії можуть як Мінʼюст, так і Офіс Генпрокурора – ЗМІ

