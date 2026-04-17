Синоптики здивували прогнозом: яка погода очікується в Києві

У Києві вночі та вранці — невеликий дощ, вдень без опадів, північно-західний вітер, 5–10 м/с.

Киянам розповіли про прогноз погоди

У Києві температура вночі 6-8° тепла, вдень 14-16°

18 квітня в столиці місцями невеликий дощ, вдень 12-14°

В Україні в п'ятницю, 17 квітня, очікуються невеликі дощі, у південно-східній частині без опадів, розповіли синоптики.

Як повідомляє Укргідрометцентр, у Києві вночі та вранці невеликий дощ, вдень без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-8° тепла, вдень 14-16°.

Як повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського, найвища температура вдень 17 квітня в Києві була зафіксована в 1956 році і становила 25,2° тепла, найнижча вночі – 5,3° нижче нуля в 1929 році.

Прогноз на 18 квітня

У суботу, 18 квітня, місцями невеликі дощі, у західних областях без опадів. Вітер переважно північний, 5-10 м/с.

У Києві місцями невеликий дощ, вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 12-14°.

Про джерело: Укргідрометцентр Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

