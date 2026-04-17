Синоптики здивували прогнозом: яка погода очікується в Києві

Олексій Тесля
17 квітня 2026, 01:50
У Києві вночі та вранці — невеликий дощ, вдень без опадів, північно-західний вітер, 5–10 м/с.
погода, весна
Киянам розповіли про прогноз погоди / УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • У Києві температура вночі 6-8° тепла, вдень 14-16°
  • 18 квітня в столиці місцями невеликий дощ, вдень 12-14°

В Україні в п'ятницю, 17 квітня, очікуються невеликі дощі, у південно-східній частині без опадів, розповіли синоптики.

Як повідомляє Укргідрометцентр, у Києві вночі та вранці невеликий дощ, вдень без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-8° тепла, вдень 14-16°.

Як повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського, найвища температура вдень 17 квітня в Києві була зафіксована в 1956 році і становила 25,2° тепла, найнижча вночі – 5,3° нижче нуля в 1929 році.

Прогноз на 18 квітня

У суботу, 18 квітня, місцями невеликі дощі, у західних областях без опадів. Вітер переважно північний, 5-10 м/с.

У Києві місцями невеликий дощ, вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 12-14°.

Раніше синоптики попередили про зміну погоди. У Рівненській області погода залишиться відносно теплою і без значних опадів.

Як писав Главред, синоптики назвали терміни, коли погода різко зміниться. Жителям Львівської області слід готуватися до перепадів температури та змін погоди.

Про джерело: Укргідрометцентр

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Розвідка дізналася про нові плани РФ й напрямок ворожого штурму – FT

Трамп вперше відреагував на масований удар РФ по Україні 16 квітня - що сказав

Чому РФ атакує Україну все частіше вдень: експерт вказав на важливий нюанс

Гороскоп на завтра, 17 квітня: Скорпіонам - образа, Рибам - втрата

Китайський гороскоп на завтра, 17 квітня: Собакам — спокуса, Драконам — нові шляхи

Діти вгадують, а дорослі ламають голову: підступна головоломка з сірниками

Циклон з дощами накриє Львівщину: синоптики попередили про погіршення погоди

Росія прориває кордон в двох областях: ситуація стрімко загострюється, яка ціль Кремля

