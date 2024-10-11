Неймовірні кадри Північного сяйва над Україною: обрушилася потужна магнітна буря

Потужність магнітної бурі майже досягла максимальних 9-ти балів.

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Україну накрило Північне сяйво / Колаж: Главред, фото: Главред

В Україні раптово посилилася неймовірно потужна магнітна буря. Вона спричинила неймовірне Північне сяйво. Про це повідомляє meteoagent.

Уже тривалий час у країні вирує сильна магнітна буря. Вона увірвалася в країну ще 2 жовтня. Тоді вона врізала з 4-бальною потужністю.

Наступного дня вона раптово зросла до майже 8-ми балів. На такому ж рівні вона тривала цілих 6 днів.

відео дня

9 жовтня потужність бурі знову посилилася і стала майже 9-бальною. На такому рівні вона пробуде до 11 жовтня включно. Очікується, що наступного дня її потужність опуститься до 5-ти балів, після чого знизиться до мінімуму.

Україну накрило Північне сяйво / фото: meteoagent

Варто зазначити, що ця найсильніша магнітна буря спричинила Північне сяйво, яке можна було побачити навіть в Україні. Подивитися фото дивовижного Північного сяйва можна в галереї Главреда.

За даними meteoprog, за останні 24 години відбулося 2 спалахи класу М і Х. Повідомляється, що 10 жовтня можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 75%. Імовірність спалахів класу Х становить 40%. Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 81 сонячну пляму.

Що таке магнітна буря? Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі. Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

Вплив магнітної бурі на людину / Інфографіка Главред

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

головний біль,

запаморочення,

нудота,

біль у серці,

слабкість і сонливість,

біль у спині та суглобах,

підвищений тиск,

загострення хронічних захворювань.

Що робити під час магнітної бурі

Щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі та за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої та борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю та сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі та більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

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