Налетять потужні зливи і похолодає: синоптики назвали дату зміни погоди в Україні

Погода в Україні / goodfon.ru

Погода в Україні зараз переважає суха та досить спекотна. Стовпчик термометра подекуди сягає позначки +35 градусів. Як прогнозують синоптики, вже скоро до нас прийдуть зливи з грозами.

Синоптик Стас Щедрін попередив, що до 27 серпня по всій території країни спостерігатиметься суха літня погода.

"У більшості регіонів очікується спека і сонце. Температура вдень коливатиметься від +29 до +35 градусів залежно від області, а вночі опускатиметься до +14 +22 градусів", - повідомив він.

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Похолодання і зливи

З 27 серпня метеорологічна ситуація буде іншою. На зміну безхмарній погоді прийдуть зливи з грозами, які йтимуть зі сходу на захід.

"До 27 серпня по всій Україні збережеться суха літня погода, в більшості областей переважатиме спекотна і малохмарна погода, температура коливатиметься в межах від +29 до +35, а вже з 27 числа прийдуть зливи з грозами", - написав синоптик.

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Погода на осінь

Погода восени в Україні буде екстремальною. Як прогнозують синоптики, початок вересня буде спекотним.

"Перша половина місяця повинна бути тепла і майже без опадів, у другій половині - прохолодніше, дощі, кінець місяця холодний і "мокрий", - йдеться в книзі "Погода до 2030 року" народного синоптика Леоніда Горбаня.

У той же час на сході і півдні країни у вересні і жовтні буде посуха - в перші два осінніх місяці може випасти не більше 10 мм опадів.

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