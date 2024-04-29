Погода на Великдень здивує всіх: синоптик дав приголомшливий прогноз для України

Погода перед Великоднем різко зміниться, прогнозує народний синоптик.

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Погода на Великдень 2024 прогноз синоптика / Колаж Главред, фото pixabay

Погода в Україні в першій декаді травня буде теплою, але з сюрпризом.

Як розповів народний синоптик Станіслав Щедрін в інтерв'ю Главреду, температура буде вдень від +22 до +23.

"Травень буде аналогічним до квітня. На всій території України температура буде в межах кліматичної норми, крім Закарпаття, там буде дещо вища температура", - зазначив народний синоптик.

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За словами Щедріна, решта весни і літо будуть нормальними і спокійними в плані погоди.

"Буде 2-3 дні спекотної погоди з високими температурами, 1-2 дні - з дощами", - зазначив він.

Погода на Великдень 5 травня

"Уже 3 травня в Україну надійде нова хвиля циклонів. Нам варто очікувати похолодання і дощів. На Великдень по всій країні будуть дощі та похолодання. Температура знизиться. Похолодання протримається до кінця першої декади травня", - сказав Щедрін.

Хто такий Станіслав Щедрін Стас Щедрін - український народний синоптик із Кропивницького. Дає довгострокові та короткострокові прогнози погоди в Україні. Співпрацює з низкою провідних загальнонаціональних видань.

Погода в Україні - останні новини

Раніше синоптики зазначали, що в Україну йде ще сильніше похолодання - буде мокрий сніг і температура -7 градусів. За кілька днів ще сильніше похолодання накриє нашу державу. Подекуди навіть випаде мокрий сніг.

Главред публікував календар магнітних бур. Найсильніший спалах магнітної бурі досяг майже семибальної потужності.

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