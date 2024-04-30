Якою буде погода на Великдень: майже літні температури і дощі

До Великодня в Україні дощів не очікується, а от наприкінці тижня погода трішки зіпсується.

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Якою буде погода на Великдень/ unsplash.com

Погода в Україні на Великдень, 5 травня, буде хмарною. Дощі можливі напередодні свята, а от на сам Великдень опадів буде мало – дощі очікуються вночі місцями лише у західних та північних областях, а також в Криму, по узбережжю морів.

Температура повітря у цей день буде теплою. Про це розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха, пише NV.

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"У неділю 5 травня Україна перебуватиме в розмитому полі підвищеного тиску, буде більше хмар", – зазначила синоптик.

Якою буде температура повітря упродовж тижня

До кінця тижня температура повітря буде значно теплішою, ніж було раніше. Вночі стовпчики термометрів показуватимуть від +4 до +10 градусів, трішки тепліше вночі буде лише на півдні та сході нашої країни – там буде від +8 до +14 градусів. Але 4 травня у східних областях вночі стане трохи прохолодніше – там температура буде до +2…+7 градусів.

"А в денні години в країні стабільно +18…+24. Лише на високогір'ї Карпат, звичайно, буде прохолодніше: вночі 0…+5, вдень +13…+18", – зазначила Птуха.

За її словами, у таких межах температурні показники будуть залишатися і на Великдень, 5 травня.

"Загалом, за прогнозами фахівців, у травні передбачається середньомісячна температура у межах +15…+18 градусів, у гірських районах +11…+14. Це на один-півтора градуси вище за кліматичну норму", – сказала синоптик.

Коли в Україні будуть дощі

Згідно з прогнозом синоптика, до п’ятниці, 3 травня, в Україні переважатиме ясна погода без опадів. Яв виняток, будуть лише невеликі короткочасні дощі й грози найближчої ночі в Криму, а 2 травня такі самі опади очікуються на крайньому півдні України.

Вітер буде в межах 3-10 м/с. Лише вдень у вівторок, 30 квітня, у південно-східній частині країни вітер дещо посилиться – місцями можуть бути навіть пориви 15-18 м/с.

Наприкінці тижня погода почне трохи змінюватись. У суботу, 4 травня, варто бути готовими до опадів. Невеликі короткочасні дощі та грози будуть вночі на Закарпатті, а вдень також у більшості регіонів праворуч Дніпра.

Синоптик зазначила, що опади в травні очікуються в межах норми, проте може бути нерівномірний їх розподіл по території нашої держави. Але, за словами синоптика, це притаманно теплій порі року.

Погода в Києві та області

За словами синоптика, у столиці України та Київській області до Великодня дощу не прогнозується. Вона припустила, що є ймовірність дощу лише на сам Великдень.

Упродовж тижня на Київщині будуть теплі температури повітря – вночі +7…+10 градусів, вдень +20…+23 градуси.

Погода в Києві на два тижні/ meteoprog

Хто така Наталія Птуха Наталія Птуха – синоптик в Українському гідрометеорологічному центрі ДСНС України, завідувачка сектору взаємодії зі ЗМІ в УкрГМЦ. Співпрацює українськими телеканалами, радіостанціями та інформаційними джерелами.

Погода в Україні

Раніше народний синоптик дав прогноз погоди на Великдень. Погода перед Великоднем різко зміниться, прогнозує народний синоптик.

Також раніше синоптик назвав дату нового похолодання. Погода в Україні буде малохмарною та комфортною, але ночі будуть прохолодними, попередив синоптик.

Нагадаємо, синоптики розповіли, коли зміниться погода і Україну накриють дощі. Синоптики прогнозують 30 квітня суху погоду. Опади очікуються лише в Криму.

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