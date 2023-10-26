Налетить ураган та вдарять дощі: вся Україна буде "плавати"

На території західних областей синоптики прогнозують значне підвищення рівня води.

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Прогноз погоди в Україні 27 жовтня / фото: pixabay

Погода в Україні 27 жовтня буде дощовою та дуже вітряною. У Карпатах в цей день синоптики прогнозують дуже сильний вітер. Пориви будуть зі швидкістю 15-20 м/с. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Синоптики попереджають про те, що на території західних областей будуть дуже сильні дощі. Це призведе до значного підняття рівня води в річках - подекуди на 2,5 м. Синоптики попереджають про І рівень небезпеки в річках Закарпатської області.

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Прогноз погоди в Україні 27 жовтня / фото: ventusky

Погода 27 жовтня

В Україні 27 жовтня буде хмарно. Синоптики прогнозують дощі у всій Україні. На території західних областей будуть сильні дощі. Вітер в цей день буде південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура вночі 6-11°, вдень 12-17°; у південній частині вночі 11-16°, вдень 18-23°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +6

За даними meteoprog, 27 жовтня Україну накриють дощі. Найнижча температура повітря буде на території Сумської областей. Там температура повітря опуститься до 8-15 градусів тепла. Найтепліше буде в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях. Там температура повітря підвищиться до 15-22 градусів тепла.

Прогноз погоди в Україні 27 жовтня / фото: meteoprog

Погода 27 жовтня у Києві

У Києві 27 жовтня буде хмарно. Синоптики у цей день прогнозують дощ. У цей день вітер буде південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура вночі 6-11°, вдень 12-17°; у Києві вночі 9-11°, вдень близько 15°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні 27 жовтня / фото: meteoprog

Якою може бути погода в Україні взимку

Метеорологиня Вазіра Мартазінова розповіла, якою може бути погода на Новий рік 2024. Листопад і грудень особливо не відрізнятимуться від торішніх. За її словами, січень 2024 року в Україні буде малосніжним, опадів практично не буде.

Синоптикиня Наталія Птуха також розповіла, що цієї зими буде менше холодів та інші "сюрпризи". Температура повітря взимку буде вищою за норму. А сам період холодів буде коротшим.

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