Накриє холодрига та заллє грозовими дощами: в Україні похолодає до +12

Найхолодніше буде на території трьох областей - Чернігівської, Житомирської та Волинської.

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Прогноз погоди в Україні 2 вересня / фото: pexels

Погода в Україні 2 вересня буде дощова. Синоптики прогнозують мінливу хмарність. У багатьох областях буде грозовий дощ. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Погода на 2 вересня

В Україні 2 вересня буде мінлива хмарність. Вночі у південно-східній частині країни, а також на території Харківської та Сумської областей буде дощ. Синоптики прогнозують також грози. На території інших областей буде без опадів.

За даними Укргідрометцентру 2 вересня вітер буде змінних напрямків. Його швидкість досягатиме 3-8 м/с.

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"Температура вночі 9-14°, вдень 22-27°; на півдні та сході країни вночі 15-20°, вдень 25-30°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +12

За даними Meteoprog, 2 вересня температура повітря опуститься до +12 градусів. Найхолодніше буде у Чернігівській та Житомирській областях. Там температура повітря буде 12-24 градуси тепла. На території Волинської області в цей день прогнозують 15-19 градусів тепла.

Прогноз погоди в Україні 2 вересня / фото: meteoprog

Найспекотніше буде у Луганській та Херсонській областях. Там температура повітря буде 19-31 градус тепла.

Погода 2 вересня в Києві

У Києві 2 вересня буде мінлива хмарність. У цей день буде без опадів. Синоптики прогнозують вітер змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с.

"Температура по області вночі 9-14°, вдень 22-27°; у Києві вночі 12-14°, вдень близько 25°", - повідомляє Укргідрометцентр.

У цей день синоптики прогнозують надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Прогноз погоди в Україні 2 вересня / фото: meteoprog

Погода в Україні на осінь 2023

Стало відомо, якою буде осінь 2023 року. Синоптик дав прогноз погоди на вересень, жовтень, листопад. Середня температура повітря восени цього року очікується на рівні 8°C, що робить сезон менш теплим, ніж осінь 2022, свідчить прогноз погоди.

Синоптики також вважають, що восени 2023 року рано прийдуть заморозки. Згідно з прогнозом народного синоптика, опадів у перші два місяці цієї осені буде більше, ніж зазвичай. А на початку листопада уже почнуться неприємні "сюрпризи" – буде сильне похолодання. Зимова погода цього року почнеться досить рано.

Також синоптик запевняв, що природне явище Ель-Ніньо принесе в Україну аномально теплу осінь та м'яку зиму. Перші заморозки на території України очікують в середині листопада, а в грудні буде помірно тепло, свідчить прогноз погоди.

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