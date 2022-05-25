Спеки не буде: у червні Україну атакують небезпечні стихійні явища

Погода в Україні / pixabay

Погода в Україні влітку буде з температурними контрастами і небезпечними стихійними явищами. У той же час температура повітря в червні буде хоч і вище норми, проте спеки не очікується.

Як повідомляють в Укргідрометцентрі, для червня характерна грозова активність, частіше спостерігаються шквали і гради.

В середньому зазвичай в червні температура повітря тримається на рівні +17 +22 градуси тепла, проте іноді може підніматися до + 30 градусів і вище.

Погода в червні 2022

Синоптики прогнозують цього року, що перший місяць літа матиме середню температуру повітря в межах +18 +23 градусів тепла, а в гірських районах +15 +19 градусів. Такі показники на 1-1, 5 градуса вище норми.

У той же час, місячна кількість опадів очікується в межах норми - від 49 до 108 мм, а в Карпатах 109-164 мм.

Синоптики ресурсу meteoprog.ua також склали прогноз погоди на червень.

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