Спеки не буде: у червні Україну атакують небезпечні стихійні явища

Синоптики розповіли, якою буде погода в червні в Україні.
Погода в Україні влітку буде з температурними контрастами і небезпечними стихійними явищами. У той же час температура повітря в червні буде хоч і вище норми, проте спеки не очікується.
Як повідомляють в Укргідрометцентрі, для червня характерна грозова активність, частіше спостерігаються шквали і гради.
В середньому зазвичай в червні температура повітря тримається на рівні +17 +22 градуси тепла, проте іноді може підніматися до + 30 градусів і вище.
Погода в червні 2022
Синоптики прогнозують цього року, що перший місяць літа матиме середню температуру повітря в межах +18 +23 градусів тепла, а в гірських районах +15 +19 градусів. Такі показники на 1-1, 5 градуса вище норми.
У той же час, місячна кількість опадів очікується в межах норми - від 49 до 108 мм, а в Карпатах 109-164 мм.
Синоптики ресурсу meteoprog.ua також склали прогноз погоди на червень.
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