Сніг, дощі, мороз: Україну скоро атакує зимова погода

Синоптики попереджають, що сильне похолодання прийде вже через кілька днів.

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Прогноз погоди в Україні на 12 листопада / фото: pexels

Ви дізнаєтеся:

Де вдарить мороз

У яких областях буде дощ

Коли Україну засипатиме мокрим снігом

Погода в Україні 12 листопада буде туманною та майже сухою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що в Україні 12 листопада буде невисока температура повітря. Вдень вона підвищиться до 8-10 градусів. У Києві вдень буде максимум +5.

відео дня

Вже 13-14 листопада в Україну прийдуть дощі та мокрий сніг.

Хто така Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Прогноз погоди в Україні на 12 листопада / фото: ventusky

Погода 12 листопада

В Україні 12 листопада буде хмарно з проясненнями. У цей день синоптики прогнозують мокрий сніг з дощем у Карпатах. У західних областях буде туман. Вітер в цей день буде змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с.

"Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 2-7° тепла; на півдні країни вночі 0-5° тепла, вдень 6-11°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить -1

За даними meteoprog, 12 листопада в Україні буде свіжа погода. Найтепліше буде в Херсонській області. Там температура повітря підвищиться до +3...+10 градусів. Найнижча температура буде у Чернігівській області. Там температура повітря опуститься до -1...+7 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 12 листопада / фото: meteoprog

Погода 12 листопада у Києві

У Києві 12 листопада буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. Вітер у цей день буде змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с.

"Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 2-7° тепла; у Києві вночі 1-3° тепла, вдень 4-6°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 12 листопада / фото: meteoprog

Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні – останні новини

Раніше синоптикиня назвала точну дату, коли в Україні потепліє. Найближчими днями українцям варто бути готовими до морозів, туманів і сильного вітру. Але скоро погодні умови зміняться – температура повітря підвищиться.

Також раніше Главред повідомляв, що, згідно з прогнозом метеоролога Ігоря Кібальчича, в багатьох областях України будуть сніг і мороз, вітер здуватиме з ніг – погода різко погіршиться. Температура повітря буде опускатися до -4 градусів. Вітер посилиться до небезпечних значень.

Нагадаємо, синоптикиня Віра Балабух розповіла, якою буде погода в Україні взимку – вона назвала найхолодніший місяць. Загалом середня сезонна температура повітря очікується на кілька градусів вищою за норму.

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