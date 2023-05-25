Потужний шторм і грози налетять на Україну: коли чекати погодної "катастрофи"

У Києві та області 26 травня місцями короткочасний дощ та гроза. Швидкість північного вітру 5-10 м/с.

https://glavred.net/synoptic/moshchnyy-shtorm-i-grozy-naletyat-na-ukrainu-kogda-zhdat-pogodnoy-katastrofy-10473118.html Посилання скопійоване

Погода в Україні / Колаж Главред, фото pixabay

Погода в Україні 26 травня буде дощовою по всій країні. Синоптики оголосили штормове попередження і попередили про сильну грозу.

В Укргідрометцентрі зазначають, що вночі місцями на півдні, центрі та сході пройде дощ. Вдень в Україні короткочасні дощі з грозами. Вночі та вранці на Лівобережжі місцями туман. Вітер північний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі становитиме 11-16 тепла. Вдень стовпчики термометрів покажуть +21-26. У Карпатах вночі синоптики прогнозують + 5-10, а вдень – 13-18 тепла.

відео дня

У Києві та області 26 травня місцями короткочасний дощ та гроза. Швидкість північного вітру 5-10 м/с.

Температура повітря в Київській області вночі буде +11-16, а вдень повітря прогріється до +21-26. У Києві вночі стовпчики термометрів покажуть +13-15, а вдень температура підвищиться до +24-26.

Карта погоди / meteoprog

Штормове попередження

Синоптики також попереджають про небезпечні метеорологічні явища в Україні 26 травня. Вдень в Україні, крім більшості північних областей, будуть грози. Обійде негода Київщину, Житомирщину та Чернігівщину. Оголошено I рівень небезпеки.

читайте такожЗберете гору смачних огірків влітку: прикмети на 27 травня і що не можна робити

Штормове попередження 26 травня / Укргідрометцентр

Потепління на Землі

Вчени Всесвітньої Метеорологічної Організації прогнозують, що якраз - таки на середину літа вже буде відновлюватися протилежний процес – Ель-Ніньо, під час якого підвищується температура.

"Розвиток Ель-Ніньо, швидше за все, призведе до нового сплеску глобального потепління і збільшить шанси побити температурні рекорди",– підкреслив генеральний секретар ВМО, професор Петтері Таалас.

Також вчені відзначають, що вплив на глобальну температуру зазвичай проявляється через рік після розвитку Ель-Ніньо. Тому, ймовірно, буде найбільш очевидним вже в 2024-му році. Тому, якщо не це літо, то вже наступне, швидше за все, буде спекотніше.

Дивіться відео про те, якою буде весна в Україні:

Читайте також: