Потужний шторм і грози налетять на Україну: коли чекати погодної "катастрофи"

Погода в Україні 26 травня буде дощовою по всій країні. Синоптики оголосили штормове попередження і попередили про сильну грозу.
В Укргідрометцентрі зазначають, що вночі місцями на півдні, центрі та сході пройде дощ. Вдень в Україні короткочасні дощі з грозами. Вночі та вранці на Лівобережжі місцями туман. Вітер північний, 5-10 м/с.
Температура повітря вночі становитиме 11-16 тепла. Вдень стовпчики термометрів покажуть +21-26. У Карпатах вночі синоптики прогнозують + 5-10, а вдень – 13-18 тепла.
У Києві та області 26 травня місцями короткочасний дощ та гроза. Швидкість північного вітру 5-10 м/с.
Температура повітря в Київській області вночі буде +11-16, а вдень повітря прогріється до +21-26. У Києві вночі стовпчики термометрів покажуть +13-15, а вдень температура підвищиться до +24-26.
Штормове попередження
Синоптики також попереджають про небезпечні метеорологічні явища в Україні 26 травня. Вдень в Україні, крім більшості північних областей, будуть грози. Обійде негода Київщину, Житомирщину та Чернігівщину. Оголошено I рівень небезпеки.
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Потепління на Землі
Вчени Всесвітньої Метеорологічної Організації прогнозують, що якраз - таки на середину літа вже буде відновлюватися протилежний процес – Ель-Ніньо, під час якого підвищується температура.
"Розвиток Ель-Ніньо, швидше за все, призведе до нового сплеску глобального потепління і збільшить шанси побити температурні рекорди",– підкреслив генеральний секретар ВМО, професор Петтері Таалас.
Також вчені відзначають, що вплив на глобальну температуру зазвичай проявляється через рік після розвитку Ель-Ніньо. Тому, ймовірно, буде найбільш очевидним вже в 2024-му році. Тому, якщо не це літо, то вже наступне, швидше за все, буде спекотніше.
Дивіться відео про те, якою буде весна в Україні:
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