Україна в полоні дикого шторму: синоптики попередили про шквали і сильний град

Синоптики обіцяють теплу погоду, але з можливими дощами, сильним вітром і шквалами 25 травня.

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Погода в Україні / Колаж Главред, фото pixabay

Погода в Україні найближчими днями буде дуже мінливою. Як прогнозують синоптики, в більшості регіонів можуть бути грози, шквали і град.

В Укргідрометцентрі зазначають, що у четвер, 25 травня, місцями стовпчики термометрів покажуть +26.

Вночі на Лівобережжі, півдні країни, в Карпатах і Закарпатті короткочасні дощі та грози. Оголошено I рівень небезпеки. Вдень в Україні місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер північний, північно-західний, 5-10 м/с.

відео дня

Вночі стовпчики термометрів покажуть 11-16 градусів тепла. Дещо прохолодніше в нічний час буде в західних областях - всього +8 - 13. Вдень в Україні повітря прогріється до + 21-26.

У Карпатах вночі синоптики прогнозують + 5-10, а вдень +13-18.

25 травня в регіоні мінлива хмарність. Місцями в області вдень невеликий короткочасний дощ. Швидкість північного вітру 5-10 м / с.

Вночі в Київській області температура повітря буде 11-16 тепла, а вдень — 21-26 вище нуля.

У Києві вночі стовпчики термометрів покажуть + 13-15, а вдень повітря прогріється до +26.

Карта погоди / meteoprog.com

Потепління на Землі

Вчені Всесвітньої Метеорологічної Організації прогнозують, що якраз - таки на середину літа вже буде відновлюватися протилежний процес – Ель-Ніньо, під час якого підвищується температура.

"Розвиток Ель-Ніньо, швидше за все, призведе до нового сплеску глобального потепління і збільшить шанси побити температурні рекорди",– підкреслив генеральний секретар ВМО, професор Петтері Таалас.

Також вчені відзначають, що вплив на глобальну температуру зазвичай проявляється через рік після розвитку Ель-Ніньо. Тому, ймовірно, буде найбільш очевидним вже в 2024-му році. Тому, якщо не це літо, то вже наступне, швидше за все, буде спекотніше.

Дивіться відео про те, якою буде весна в Україні:

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