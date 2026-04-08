Мокрий сніг і заморозки повертаються: Київ охопить різке похолодання

Підекуди пройдуть невеликі опади: вдень можливий дощ, а вночі прогнозується дощ із мокрим снігом.

https://glavred.net/synoptic/mokryy-sneg-i-zamorozki-vozvrashchayutsya-kiev-nakroet-rezkoe-poholodanie-10755053.html Посилання скопійоване

У Києві прогнозують заморозки / Фото: gorod48

Ви дізнаєтеся:

Синоптики попереджають мешканців Києва та Київської області про мінливу погоду в середу, 8 квітня.

Небо буде переважно хмарним, проте місцями очікуються прояснення. Місцями пройдуть невеликі опади: вдень можливий дощ, а вночі прогнозується дощ із мокрим снігом, повідомляє Укргідрометцентр.

відео дня

Вітер буде північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с, що зробить повітря прохолоднішим, особливо в ранкові та вечірні години.

Температурні показники в області коливатимуться: вночі від +1° до +6° тепла, при цьому на поверхні ґрунту можливі заморозки до 0-3°; вдень повітря прогріється до +4…+9°.

У столиці вночі очікується від +1° до +3°, вдень стовпчик термометра підніметься до +6…+8°.

Мешканцям регіону рекомендується бути обережними на дорогах через можливе слизьке покриття вночі та враховувати прохолоду вітру при плануванні перебування на вулиці.

Тепло повертається

Синоптик Наталія Діденко повідомила, що в Україні довго трималася прохолодна погода, особливо в середині березня. Зараз температури поступово підвищуються, і вже найближчими днями українці відчують більш явне потепління.

Більше новин:

Про джерело: Укргідрометцентр Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред