Мокрий сніг і заморозки повертаються: Київ охопить різке похолодання

Ви дізнаєтеся:
- На поверхні ґрунту можливі заморозки, вдень повітря прогріється до +4…+9°
- У Києві від +1° до +3°, вдень стовпчик термометра підніметься до +6…+8°
Синоптики попереджають мешканців Києва та Київської області про мінливу погоду в середу, 8 квітня.
Небо буде переважно хмарним, проте місцями очікуються прояснення. Місцями пройдуть невеликі опади: вдень можливий дощ, а вночі прогнозується дощ із мокрим снігом, повідомляє Укргідрометцентр.
Вітер буде північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с, що зробить повітря прохолоднішим, особливо в ранкові та вечірні години.
Температурні показники в області коливатимуться: вночі від +1° до +6° тепла, при цьому на поверхні ґрунту можливі заморозки до 0-3°; вдень повітря прогріється до +4…+9°.
У столиці вночі очікується від +1° до +3°, вдень стовпчик термометра підніметься до +6…+8°.
Мешканцям регіону рекомендується бути обережними на дорогах через можливе слизьке покриття вночі та враховувати прохолоду вітру при плануванні перебування на вулиці.
Тепло повертається
Синоптик Наталія Діденко повідомила, що в Україні довго трималася прохолодна погода, особливо в середині березня. Зараз температури поступово підвищуються, і вже найближчими днями українці відчують більш явне потепління.
Раніше синоптики попередили про зміну погоди.
Як писав Главред, синоптики назвали терміни, коли погода різко зміниться.
Більше новин:
- Настане похолодання і будуть опади: в Україні зміниться погода
- Погода різко зміниться: де в Україні пройдуть дощі зі снігом і похолоднішає
- У Харкові терміново оголосили I рівень небезпеки: яка погода буде в місті
Про джерело: Укргідрометцентр
Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.
