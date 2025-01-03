Мокрий сніг, ожеледиця та сильний вітер: якою буде погода в Україні сьогодні

3 січня в Україні очікується хмарна погода з опадами та поривами вітру.

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Сьогодні в Києві та області буде хмарно, свідчить прогноз погоди / Фото: УНІАН

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Погода в Києві в п'ятницю, 3 січня, буде хмарною. Зранку почнеться дрібний дощ зі снігом, але він має закінчитися ще до вечора. Такий прогноз погоди опубліковано на порталі Sinoptik.

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Як повідомили у пресслужбі Українського гідрометцентру, у Київській області також буде хмарно. Синоптик прогнозує невеликий мокрий сніг.

На дорогах місцями ожеледиця. Температура повітря на Київщині становитиме +3°С.

Прогноз погоди в Києві на 3 січня / ua.sinoptik.ua

Вітер південно-західний із переходом на північно-західний, 7-12 м/с.

"Прогноз погоди на 3 січня на території Київщини. Похмуро, невеликий мокрий сніг, на дорогах місцями ожеледиця. Температура вдень від 3°С до 3°С тепла; у Києві вдень близько 0°С", - йдеться в повідомленні.

У Білій Церкві вдень очікується +1°С...+3°С. У Миронівці 0°С...+2°С, у Фастові 0°С...+2°С, у Яготині 0°С...+2°С. У Баришівці термометри покажуть +1°С...+3°С, а в Борисполі 0 від +1°С до +3°С.

Погода в Україні на 3 січня

Удень в Україні, крім південного сходу, очікується невеликий мокрий сніг і дощі. На Закарпатті - помірні опади.

На дорогах західних і північних областей місцями ожеледиця. Вітер південно-західний із переходом на північно-західний 7 - 12 метрів на секунду, вночі в Карпатах пориви 20 - 25 метрів на секунду.

Температура повітря вночі та вдень від -3 до +2 градусів. Вдень у центральних областях до +5 градусів. На Півдні та Сході вночі +1... +6, вдень +5... +10.

Погода в Україні 3 січня 2025 року / meteo.gov.ua

Синоптики також прогнозують значний сніг у Карпатах вночі, а вдень - помірні опади, хуртовину. Впродовж доби температура повітря становитиме від -1 до -6 градусів.

Погода в Україні - прогнози

Як повідомляв Главред, синоптики попередили про сніголавинну небезпеку у двох областях 3 січня. Оголошено 3 рівень небезпеки.

Синоптик Наталка Діденко попереджала, що 3 січня в Україну прийде похолодання. Температура повітря знизиться до 0-2 градусів тепла, у центральних областях вона становитиме +1...+5 градусів, у південній частині ще затримається +6...+12 градусів.

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Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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