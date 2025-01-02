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Україну атакувала затяжна магнітна буря: "труситиме" 8 днів

Ангеліна Підвисоцька
2 січня 2025, 04:05
53
Максимальна потужність цієї магнітної бурі сягнула майже восьми балів.
магнітна буря
В Україні затягується сильна магнітна буря / ілюстрація: штучний інтелект (ChatGPT)

Що дізнаєтеся:

  • Як магнітна буря впливає на людину
  • Коли буде пік наступної магнітної бурі
  • Коли закінчиться магнітна буря

Україну атакувала дуже сильна магнітна буря. Вона раптово почала затягуватися. Про це повідомляє meteoagent.

Магнітна буря почалася 29 грудня з 3-бальною потужністю. Наступного її потужність раптово збільшилася майже до восьми балів, що робить її неймовірно потужною. На такому рівні магнітна буря протрималася 3 дні. Очікувалося, що вона закінчиться раніше, але вона пішла на спад лише 2 січня і зупинилася на позначці 4 бали.

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Очікується, що 3-5 січня включно магнітна буря буде на рівні трьох балів, після чого опуститься до мінімуму. Однак розслаблятися ще зарано, адже вже 9 січня країну атакує триденна магнітна буря, і вона вдарить одразу з 4-бальною потужністю.

магнітна буря
В Україні затягується сильна магнітна буря / фото: meteoagent

За даними meteoprog, за останні 24 години сталося 6 спалахів класу С і М. Повідомляється, що 26 грудня можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 85%. Імовірність спалахів класу Х становить 25%. Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 57 сонячних плям.

Україну атакувала затяжна магнітна буря: 'труситиме' 8 днів
Вплив магнітної бурі на людину / Інфографіка Главред

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

  • головний біль,
  • запаморочення,
  • нудота,
  • біль у серці,
  • слабкість і сонливість,
  • біль у спині та суглобах,
  • підвищений тиск,
  • загострення хронічних захворювань.

Що робити під час магнітної бурі

Як повідомляє Главред, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі та за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої та борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю та сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі та більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

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Що таке магнітна буря?

Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.

Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

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