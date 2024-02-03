Країну накриє нова магнітна буря: штормитиме щонайменше три дні

Україну накрила нова магнітна буря. Вона вируватиме 3 дні. Про це повідомляє meteoagent.
Попередня магнітна буря, яка тривала майже 2 тижні, вже добігає кінця. Однак розслаблятися ще рано, адже зовсім скоро країну накриє новий геомагнітний шторм.
Очікується, що нова буря накриє країну вже 4 лютого. Вона "вріже" з потужністю майже 5-ти балів. Після цього буря трохи піде на спад. 5-6 лютого сила шторму буде на рівні майже 4-х балів.
За даними meteoprog, за останню добу на Сонці сталося 8 спалахів класу С. Фахівці вважають, що 3 лютого можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 25%. Імовірність спалахів класу Х становить 1%.
Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 37 сонячних плям.
Що відбувається з людиною під час магнітної бурі
Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:
- головний біль,
- запаморочення,
- нудота,
- біль у серці,
- слабкість і сонливість,
- біль у спині та суглобах,
- підвищений тиск,
- загострення хронічних захворювань.
Що робити під час магнітної бурі
Для того, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі й за кілька днів до неї.
Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої й борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.
Відмовтеся від кави, алкоголю і сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі й більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.
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