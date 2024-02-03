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Країну накриє нова магнітна буря: штормитиме щонайменше три дні

Ангеліна Підвисоцька
3 лютого 2024, 05:30
В Україну увірветься нова магнітна буря одразу після тієї, яка затягнулася на майже два тижні.
сонце, погода, магнітна буря
Україну накрила нова магнітна буря / фото: pixabay

Україну накрила нова магнітна буря. Вона вируватиме 3 дні. Про це повідомляє meteoagent.

Попередня магнітна буря, яка тривала майже 2 тижні, вже добігає кінця. Однак розслаблятися ще рано, адже зовсім скоро країну накриє новий геомагнітний шторм.

Очікується, що нова буря накриє країну вже 4 лютого. Вона "вріже" з потужністю майже 5-ти балів. Після цього буря трохи піде на спад. 5-6 лютого сила шторму буде на рівні майже 4-х балів.

відео дня
магнітна буря
Україну накриває нова магнітна буря / фото: meteoagent

За даними meteoprog, за останню добу на Сонці сталося 8 спалахів класу С. Фахівці вважають, що 3 лютого можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 25%. Імовірність спалахів класу Х становить 1%.

Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 37 сонячних плям.

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

  • головний біль,
  • запаморочення,
  • нудота,
  • біль у серці,
  • слабкість і сонливість,
  • біль у спині та суглобах,
  • підвищений тиск,
  • загострення хронічних захворювань.

Що робити під час магнітної бурі

Для того, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі й за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої й борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю і сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі й більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

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