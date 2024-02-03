Країну накриє нова магнітна буря: штормитиме щонайменше три дні

В Україну увірветься нова магнітна буря одразу після тієї, яка затягнулася на майже два тижні.

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Україну накрила нова магнітна буря / фото: pixabay

Україну накрила нова магнітна буря. Вона вируватиме 3 дні. Про це повідомляє meteoagent.

Попередня магнітна буря, яка тривала майже 2 тижні, вже добігає кінця. Однак розслаблятися ще рано, адже зовсім скоро країну накриє новий геомагнітний шторм.

Очікується, що нова буря накриє країну вже 4 лютого. Вона "вріже" з потужністю майже 5-ти балів. Після цього буря трохи піде на спад. 5-6 лютого сила шторму буде на рівні майже 4-х балів.

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Україну накриває нова магнітна буря / фото: meteoagent

За даними meteoprog, за останню добу на Сонці сталося 8 спалахів класу С. Фахівці вважають, що 3 лютого можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 25%. Імовірність спалахів класу Х становить 1%.

Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 37 сонячних плям.

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

головний біль,

запаморочення,

нудота,

біль у серці,

слабкість і сонливість,

біль у спині та суглобах,

підвищений тиск,

загострення хронічних захворювань.

Що робити під час магнітної бурі

Для того, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі й за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої й борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю і сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі й більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

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