Скажений вітер і сильні снігопади: в Україну вривається потужний шторм

Синоптики оголосили в Україні штормове попередження. У цей день пориви вітру можуть бути 25 м/с.

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Прогноз погоди в Україні на 5 лютого / фото: pixabay

Погода в Україні 5 лютого буде місцями сніжною та дощовою. У цей день будуть дуже сильні пориви вітру. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики попереджають про те, що в Івано-Франківській та Закарпатській областях через відлигу та значні опади можуть зійти великі снігові лавини навіть при низьких навантаженнях. Там оголосили 3 рівень небезпечності.

Синоптики попереджають про те, що в Україні будуть сильні пориви вітру - 17-22 м/с; на території західних та південних областей - до 25 м/с. Синоптики оголосили І рівень небезпечності.

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Прогноз погоди в Україні на 5 лютого / фото: ventusky

Погода 5 лютого

В Україні 5 лютого буде хмарно з проясненнями. У цей день синоптики прогнозують мокрий сніг та дощ. Вітер в цей день буде західний та північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с, можуть бути сильні пориви вітру.

"Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу; вдень 2-7° тепла, на Закарпатті та у південній частині 6-11° тепла", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +7

За даними meteoprog, 5 лютого буде потепління. Найнижча температура повітря буде на території Сумської області. Там температура повітря підвищиться до 0...+2 градусів. Найтепліше буде в Закарпатській області. Там температура повітря підвищиться до +5...+10 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 5 лютого / фото: meteoprog

Погода 5 лютого у Києві

У Києві 5 лютого буде хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують мокрий сніг та дощ. У цей день вітер буде північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с, будуть сильні пориви вітру - 17-22 м/с. Негода може призвести до порушення руху транспорту. Синоптики оголосили І рівень небезпечності.

"Температура вночі 0-5° тепла, вдень 2-7° тепла; у Києві вночі 1-3° тепла, вдень 4-6° тепла", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 5 лютого / фото: meteoprog

Погода в Україні

Як повідомляв Главред, народний синоптик Володимир Деркач спрогнозував, якою буде погода в Україні в лютому 2024 року і коли прийде весняне потепління.

Кліматолог Віра Балабух розповіла про небезпеку у 2024 році. Також вона повідомила про найсильніший мороз і незвичайні аномалії, які чекають на Україну в січні та лютому 2024 року. За її словами, погода в Україні в ці місяці буде незвичайною. Середня за місяць температура повітря впродовж року буде вищою за норму.

Метеоролог Ігор Кибальчич розповів, якою буде погода в Україні в лютому. Він переконаний, що місяць буде нестійким, з примхливою погодою та різкими коливаннями метеорологічних величин.

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