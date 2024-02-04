"Трусити" буде мінімум 3 дні: Україну накрила дуже сильна магнітна буря

Україну накрила нова і дуже сильна магнітна буря. Вона "труситиме" країну щонайменше три дні. Про це повідомляє meteoagent.
В Україні тільки днями закінчилася попередня магнітна буря. Після одноденного затишшя в країну увірвався новий геомагнітний шторм. Потужність бурі різко підскочила до майже 5-бального рівня.
Очікується, що 5 лютого сила геомагнітного шторму підвищиться до майже 6-ти балів. Це робить бурю дуже сильною. Уже 6 лютого її потужність зменшиться до 3-х балів і після цього буря піде на спад.
За даними meteoprog, за останню добу на Сонці сталося 8 спалахів класу С. Фахівці вважають, що 5 лютого можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 60%. Імовірність спалахів класу Х становить 15%.
Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 41 сонячну пляму.
Що відбувається з людиною під час магнітної бурі
Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:
- головний біль,
- запаморочення,
- нудота,
- біль у серці,
- слабкість і сонливість,
- біль у спині та суглобах,
- підвищений тиск,
- загострення хронічних захворювань.
Що робити під час магнітної бурі
Для того, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі й за кілька днів до неї.
Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої й борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.
Відмовтеся від кави, алкоголю і сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі й більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.
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