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"Трусити" буде мінімум 3 дні: Україну накрила дуже сильна магнітна буря

Ангеліна Підвисоцька
4 лютого 2024, 22:36
Потужність нового геомагнітного шторму підвищиться до майже 6-бального рівня.
магнітна буря, сонце, погода
Україну накрила нова і дуже сильна магнітна буря / фото: depositphotos.com/ua

Україну накрила нова і дуже сильна магнітна буря. Вона "труситиме" країну щонайменше три дні. Про це повідомляє meteoagent.

В Україні тільки днями закінчилася попередня магнітна буря. Після одноденного затишшя в країну увірвався новий геомагнітний шторм. Потужність бурі різко підскочила до майже 5-бального рівня.

Очікується, що 5 лютого сила геомагнітного шторму підвищиться до майже 6-ти балів. Це робить бурю дуже сильною. Уже 6 лютого її потужність зменшиться до 3-х балів і після цього буря піде на спад.

відео дня
магнітна буря
Україну накрила нова і дуже сильна магнітна буря / фото: meteoagent

За даними meteoprog, за останню добу на Сонці сталося 8 спалахів класу С. Фахівці вважають, що 5 лютого можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 60%. Імовірність спалахів класу Х становить 15%.

Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 41 сонячну пляму.

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

  • головний біль,
  • запаморочення,
  • нудота,
  • біль у серці,
  • слабкість і сонливість,
  • біль у спині та суглобах,
  • підвищений тиск,
  • загострення хронічних захворювань.

Що робити під час магнітної бурі

Для того, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі й за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої й борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю і сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі й більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

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