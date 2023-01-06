Люта негода накриє Україну: синоптики обіцяють сніг і -17

Українців закликають утриматися від поїздок на приватному транспорті.

Люта негода обрушитися на Україну / УНІАН

В Україні протягом доби, 6 січня, очікується різке погіршення погодних умов. Температура опуститься до мінус 11 градусів, а 7 січня до -17.

В Київській міській військової адміністрації повідомили, що зниження температури триватиме в суботу та неділю. Показники термометрів опустяться до -11 градусів.

Столична влада закликає водіїв враховувати погодні умови, бути максимально обережними і дотримуватися правил дорожнього руху. По можливості утриматися від поїздок приватним автотранспортом.

Погода 6 січня в Україні

"Мокрий сніг або сніг найбільш вірогідні на заході, півночі та північному сході України, де температура повітря буде значно нижчою. Це будуть вести атмосферні фронти Північного походження", - йдеться в повідомленні.

У другу половину дня п'ятниці основна маса опадів припаде на східні області, центральну частину і південний схід.

Періодична швидкість північного вітру сягатиме 15-22 метрів за секунду. Холодне повітря завжди важче теплого, тому буде прориватися з сильними поривами.

Південь та південний схід, Закарпаття та Чернівецька область ще побудують порівняно теплими, +3+8 градусів, у більшості областей України від 3 морозу до 3 тепла. Найхолодніше буде на Сумщині та Чернігівщині, вдень у межах 3-6 градусів морозу. Там, де мокрий сніг, відновиться ожеледиця і ускладниться ситуація на дорогах і тротуарах.

Погода 7 січня

У суботу, 7 січня, морози посиляться, в нічні години протягом 7-9 січня ймовірні-10-17 градусів, проте переважно на сході, північному сході, в центрі і на півночі України. Південний захід і західні області України найменше відчують це холодне атмосферне вторгнення, каже синоптик Наталка Діденко.

Надалі, після 10 січня, морози ослабнуть, проте на північному сході, Сході та півночі України помірні морози ще затримаються - буде нормальна зимова термічна палітра.

Раніше повідомлялося, що на початку 2023 року очікується температурний фон, який більше відповідає кліматичному квітню. Згідно з прогнозом синоптика Віталія Постриганя, рік розпочнеться температурами + 5-7 градусів.

Синоптик Станіслав Щедрін прогнозував, що погода в Україні в січні 2023 року здивує аномально теплими як для зими температурами повітря. Погодні умови будуть схожими на такі, які бувають на початку квітня.

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