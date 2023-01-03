Вріже мороз і завалить снігом: синоптик розповів, якою буде погода в Україні на Різдво

Зима повернеться в Україну ближче до Різдва. На зміну області підвищеного атмосферного тиску прийде атлантичний циклон.

Погода в Україні зміниться найближчими днями - в країну повернуться морози / Фото ua.depositphotos.com

Новий рік 2023 розпочався в Україні з аномально теплої погоди - по країні було встановлено кілька температурних рекордів. Проте вже до кінця тижня ситуація зміниться - зима знову вступить у свої права.

Синоптик Ігор Кибальчич прогнозує, що вже з п'ятниці серія атлантичних циклонів змінить ситуацію. Пройдуть опади у вигляді дощів з поступовим переходом у сніг, а також істотно знизиться температура повітря, передає meteoprog.

Погода на Різдво 2023

Зима повернеться ближче до Різдва, свідчить прогноз погоди.

У п'ятницю, 6 січня, вночі очікується дощ з переходом у сніг, вдень переважно сухо на всій території України. На дорогах північних та центральних областей ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, у західній частині - змінних напрямків, 3-8 м / с. Температура повітря протягом доби коливатиметься межах -3...+ 2°C, на півдні +2...+7°C, на крайній півночі -7...-2°С.

7-8 січня продовжиться зниження температури. У суботу черговий атлантичний циклон принесе в Україну опади у вигляді снігу та мокрого снігу, на півдні - з дощем.

У понеділок погода в Україні визначатиметься антициклоном скандинавського походження, тому істотних опадів не передбачається. Температура повітря в нічні години знизиться до -8...-3°C в суботу і до -12...-7 ° C - у неділю. Вдень стовпчики термометра складуть -7 ...-2 °C, у південній та західній частині - близько 0°C.

Погода в Україні - прогноз синоптиків

Синоптик Наталія Діденко також прогнозувала, що погода в Україні вже цього тижня різко зміниться. За її словами, 7-9 січня в Україну прийде сильне похолодання. Градусники покажуть до -15 градусів, але протримається мороз недовго.

Народний синоптик Станіслав Щедрін прогнозує, що з 6 січня в Україну прийдуть 20-градусні морози, снігопади та хуртовини.

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