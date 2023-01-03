Замети снігу та мороз -16: синоптик розповіла, які три області накриє найсильніший мороз

Синоптик зазначає, що в Україні найхолодніше буде на Різдво в трьох регіонах.

Погода в Україні / freepik.com, pixabay

Погода в Україні з 5 січня почне погіршуватися. Як повідомляють синоптики, значне зниження температури прогнозується з 6 січня.

В Facebook синоптик Наталія Діденко зазначає, що місцями мороз може вдарити вночі до -16.

"Пік зниження температури припаде на 6-9 січня, опади спочатку з'являться у вигляді дощу, потім перейдуть в мокрий сніг та сніг", - пише Діденко.

Синоптик зазначає, що найхолодніше буде на Різдво.

"Чекати морозів варто на півночі, частині центру, яка ближче до сходу України, вночі ймовірно температур впаде до -10 -16 градусів", - зазначає синоптик.

"Тому поки просто потрібно уважно стежити за уточненими прогнозами і підготуватися до різкої зміни погоди. На карті - нічні градуси 8 січня", - додає Діденко.

читайте такожНайчорніший день року: прикмети на 4 січня, які не можна порушувати

Раніше повідомлялося, що на початку 2023 року очікується температурний фон, який більше відповідає кліматичному квітню. Згідно з прогнозом синоптика Віталія Постриганя, рік розпочнеться температурами + 5 +7 градусів.

Синоптик Станіслав Щедрін прогнозував, що погода в Україні в січні 2023 року здивує аномально теплими як для зими температурами повітря. Погодні умови будуть схожими на такі, які бувають на початку квітня.

Читайте також: