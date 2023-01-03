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Україну атакують різкі морози: налетить -15 на цьому тижні

3 січня 2023, 05:20
В Україні на Різдво вдарить мороз. Температура різко впаде.
погода, прогноз погоди
Погода в Україні на Різдво / goodfon.ru

Погода в Україні вже цього тижня різко зміниться. Як прогнозує синоптик Наталія Діденко, 7-9 січня в Україну прийде сильне похолодання.

За її словами, градусники покажуть до -15 градусів, але протримається мороз недовго, повідомила синоптик в Facebook.

"Нова, більш холодна повітряна маса, почне заходити в Україну з 4-6 січня. Морозний пік припаде на 7-9 січня, коли нічна (нічна!) температура повітря на сході і півночі може опускатися до -10 -15 градусів", - розповіла вона.

Вже з 10 січня, за словами синоптика, в Україні знову очікується потепління.

Карта погоди

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Раніше повідомлялося, що на початку 2023 року очікується температурний фон, який більше відповідає кліматичному квітню. Згідно з прогнозом синоптика Віталія Постриганя, рік розпочнеться температурами + 5 -7 градусів.

Синоптик Станіслав Щедрін прогнозував, що погода в Україні в січні 2023 року здивує аномально теплими як для зими температурами повітря. Погодні умови будуть схожими на такі, які бувають на початку квітня.

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